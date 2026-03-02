В посольстве России заявили о попытках диверсий на «Голубом потоке»
2 марта 202604:31
Против инфраструктуры газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток» предпринимались попытки диверсий, сообщают «Известия» со ссылкой на посольство РФ в Турции.
Там указали, что речь идет о недоброжелателях. По словам дипломатов, они информировали об этом турецкую сторону. Анкара ознакомилась и с этой информацией, и при необходимости дальнейшая координация будет вестись в закрытом формате.
Ранее российский президент Владимир Путин допустил попытки подрыва «Турецкого» и «Голубого» потоков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В международном аэропорту Багдада произошла серия взрывов
- В Новороссийске после атаки ВСУ повреждены жилые дома
- В посольстве России заявили о попытках диверсий на «Голубом потоке»
- Страны Персидского залива заявили о готовности ответить Ирану
- Британия отправит экспертов с Украины, чтобы они помогли сбивать БПЛА Ирана
- СМИ: ПВО США не справилось с ударами Ирана
- Трамп: Военные Ирана должны сложить оружие или погибнуть
- Лондон одобрил просьбу США использовать британские базы для ударов по Ирану
- Трамп: Операция против Ирана может продлиться месяц
- СМИ: ВСУ массированно атакуют беспилотниками Новороссийск