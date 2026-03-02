В посольстве России заявили о попытках диверсий на «Голубом потоке»

Против инфраструктуры газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток» предпринимались попытки диверсий, сообщают «Известия» со ссылкой на посольство РФ в Турции.

Песков: Спецслужбы РФ фиксируют подготовку Киевом диверсий на «Турецком потоке»

Там указали, что речь идет о недоброжелателях. По словам дипломатов, они информировали об этом турецкую сторону. Анкара ознакомилась и с этой информацией, и при необходимости дальнейшая координация будет вестись в закрытом формате.

Ранее российский президент Владимир Путин допустил попытки подрыва «Турецкого» и «Голубого» потоков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

