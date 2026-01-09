Военные США подтвердили захват танкера Olina

Южное командование Вооружённых сил США (SOUTHCOM) подтвердило, что в Карибском море был захвачент танкер Olina.

МИД РФ выразил обеспокоенность в связи с захватом танкера «Маринера»

Отмечается, что операция, которая была проведена при координации с министерством внутренней безопасности США, прошла без инцидентов.

«Это очередной чёткий сигнал: для преступников не существует безопасного убежища», — говорится в сообщении SOUTHCOM.

Ранее Южное командование ВС США сообщило, что в международных водах Карибского моря был задержан танкер Sophia, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: EUCOM (Европейское командование ВС США)
ТЕГИ:ЗадержаниеСШАКорабли

