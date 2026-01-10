Трамп заявил, что США готовы продавать нефть России и Китаю

США готовы к продаже нефти России и Китаю. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на встрече с главами нефтегазовых компаний.

Как отметил американский лидер, КНР может покупать у США «столько нефти, сколько захочет», из Венесуэлы или Штатов, и РФ может получать «всю нефть, которая ей нужна».

«И да, им нравится нефть, даже несмотря на то, что они сами производят ее в больших объемах. Но Китай, Россия и все остальные смогут прийти к нам, и мы будем открыты для бизнеса практически сразу», — указал Трамп.

Ранее США начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке в интересах Вашингтона, Каракаса и союзников.

