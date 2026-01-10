Трамп заявил, что США готовы продавать нефть России и Китаю
США готовы к продаже нефти России и Китаю. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на встрече с главами нефтегазовых компаний.
Как отметил американский лидер, КНР может покупать у США «столько нефти, сколько захочет», из Венесуэлы или Штатов, и РФ может получать «всю нефть, которая ей нужна».
«И да, им нравится нефть, даже несмотря на то, что они сами производят ее в больших объемах. Но Китай, Россия и все остальные смогут прийти к нам, и мы будем открыты для бизнеса практически сразу», — указал Трамп.
Ранее США начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке в интересах Вашингтона, Каракаса и союзников.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Соцфонд РФ пересчитал пенсии 400 тысяч многодетных матерей
- Трамп заявил, что США готовы продавать нефть России и Китаю
- Миссия Ирана в ООН обвинила США в провоцировании беспорядков
- Британия выделила $268 млн на подготовку к размещению войск на Украине
- В Сахалинской области произошло землетрясение магнитудой 5
- Слово «ок» назвали самым популярным в русском языке
- Трамп заявил, что США добьются владения Гренландией тем или иным способом
- Депутат Панеш назвал средний размер страховой пенсии в 2026 году
- Украинский дрон атаковал частный дом в Курской области
- Трамп: Я сам из Европы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru