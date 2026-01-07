О требованиях администрация сообщила временному президенту Венесуэлы Делси Родригес. Во-первых, страна должна выгнать Китай, Россию, Иран и Кубу и разорвать с ними экономические связи, сообщили источники. Во-вторых, Венесуэла должна согласиться на сотрудничество исключительно с США в сфере добычи нефти и отдавать ей предпочтение при продаже тяжелой нефти, добавили собеседники.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил на закрытом брифинге, что США могут оказать давление на Венесуэлу, потому что ее нефтяные танкеры заполнены, и по оценкам США, у Каракаса есть пара недель, прежде чем он станет финансово несостоятельным без продажи нефтяных запасов.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что временные власти Венесуэлы отдадут Соединенным Штатам до 50 миллионов баррелей нефти.

«Я с удовольствием сообщаю, что временные власти Венесуэлы отдадут США от 30 до 50 миллионов баррелей высококачественной подсанкционной нефти», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Ее погрузят на танкеры и доставят напрямую к американским разгрузочным терминалам, добавил глава государства.

Как уточнил Трамп, он уже дал указание министру энергетики Крису Райту — США немедленно приступят к переправке топлива с целью последующей реализации.

«Эта нефть будет продана по рыночной цене, деньги будут находиться под моим контролем, как президента Соединенных Штатов Америки, чтобы гарантировать, что они будут использованы на благо народов Венесуэлы и Соединенных Штатов», — заключил глава Белого дома.