От России к США: Вашингтон поставил Венесуэле нефтяные условия
Трамп заявил, что Венесуэла отдаст США до 50 миллионов баррелей нефти, а американская администрация требует от страны отказаться от сотрудничества с Россией, Китаем, Ираном и Кубой.
Власти Венесуэлы должны выполнить требования Белого дома прежде чем им разрешат добывать больше нефти, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на три источника, знакомых с планом администрации США.
О требованиях администрация сообщила временному президенту Венесуэлы Делси Родригес. Во-первых, страна должна выгнать Китай, Россию, Иран и Кубу и разорвать с ними экономические связи, сообщили источники. Во-вторых, Венесуэла должна согласиться на сотрудничество исключительно с США в сфере добычи нефти и отдавать ей предпочтение при продаже тяжелой нефти, добавили собеседники.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил на закрытом брифинге, что США могут оказать давление на Венесуэлу, потому что ее нефтяные танкеры заполнены, и по оценкам США, у Каракаса есть пара недель, прежде чем он станет финансово несостоятельным без продажи нефтяных запасов.
Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что временные власти Венесуэлы отдадут Соединенным Штатам до 50 миллионов баррелей нефти.
«Я с удовольствием сообщаю, что временные власти Венесуэлы отдадут США от 30 до 50 миллионов баррелей высококачественной подсанкционной нефти», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Ее погрузят на танкеры и доставят напрямую к американским разгрузочным терминалам, добавил глава государства.
Как уточнил Трамп, он уже дал указание министру энергетики Крису Райту — США немедленно приступят к переправке топлива с целью последующей реализации.
«Эта нефть будет продана по рыночной цене, деньги будут находиться под моим контролем, как президента Соединенных Штатов Америки, чтобы гарантировать, что они будут использованы на благо народов Венесуэлы и Соединенных Штатов», — заключил глава Белого дома.
Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков говорил НСН, что в ближайшее время экспорт нефти со стороны Венесуэлы будет остановлен, что может подтолкнуть цены на нефть в район 65-70 долларов за баррель.
«Венесуэла сокращает добычу, но рынок пока не спешит на это реагировать. Они производят не так много, один миллион сто баррелей в сутки, 500-600 тысяч в сутки идут для экспорта. В ближайшее время все эти баррели будут остановлены, это может подтолкнуть цены на нефть в район 65-70 долларов за баррель. Нам это выгодно, потому что у нас сейчас и скидка выросла, так как издержки выросли, санкции расширились. Рынок замер в ожидании, так как США это устраивают в политических целях, чтобы свергнуть режим Мадуро. То есть это просто краткосрочная перспектива. В долгосрочной перспективе США хотят увеличить добычу в Венесуэле, но под «своим» режимом. Для России в долгосрочной перспективе есть риски, так как США показывают плохой пример, когда захватывают танкеры. Наши танкеры там ходят везде», — рассказал он.
Так, 7 января на старте торгов было зафиксировано падение нефтяных котировок. К 02:00 GMT (05:00 МСК) фьючерсы на американскую нефть WTI снизились на 78 центов (1,37%), достигнув отметки 56,35 доллара за баррель. Цена на Brent сократилась на 61 цент (1%), опустившись до 60,09 доллара, отмечает RT. К 09:28 МСК показатели составили 56,34 и 60,08 доллара соответственно.
Еще на предыдущей сессии обе ключевые марки подешевели более чем на доллар. Рынок обеспокоен возможным избытком предложения в 2026 году. Неопределенность связана с перспективами добычи в Венесуэле после задержания ее лидера Николаса Мадуро силами США.
Рыночный стратег Moomoo ANZ Тина Тэн, считает, что подобная позиция Вашингтона свидетельствует о намерении нарастить предложение, а не сдерживать его. Это подогревает страхи перепроизводства на глобальном нефтяном рынке.
По данным осведомленных источников, соглашения между Каракасом и Вашингтоном могут привести к переориентации нефтяных партий, изначально предназначенных для Китая. В последние месяцы Венесуэла реализовывала свой основной экспортный сорт Merey со скидкой около 22 долларов к цене Brent при отгрузке из местных портов. Такая динамика позволяет оценить потенциальную стоимость сделки почти в 1,9 миллиарда долларов.
ТЕНЕВАЯ НЕФТЬ
По данным американской газеты The New York Times, не менее пяти танкеров, находившихся у венесуэльского побережья, сменили флаги на российские. Причиной такой «смены юрисдикции» стала морская блокада, организованная ВМС США вокруг Боливарианской Республики. Американские силы активно отслеживают суда, входящие в состав так называемого теневого флота.
Первым судном, изменившим регистрацию, стал танкер «Bella 1», который также получил новое название — «Marinera». Вскоре аналогичный шаг предпринял экипаж танкера Hyperion. Еще три судна совершили аналогичную процедуру, однако их названия не раскрываются. Примечательно, что один из этих трех кораблей сумел покинуть венесуэльские воды, несмотря на действующую блокаду.
Как сообщала The Wall Street Journal, Россия, предположительно, направила подводную лодку и иные военно‑морские силы для сопровождения танкера «Marinera». Судно на протяжении более двух недель пыталось преодолеть американскую блокаду, однако так и не смогло осуществить погрузку нефти. В настоящее время Береговая охрана США продолжает преследование пустого судна в Атлантическом океане, стремясь ограничить деятельность теневого танкерного флота.
В беседе с РИА Новости депутат Глаубер Брага предупредил о потенциальной угрозе силового захвата бразильских месторождений редкоземельных элементов со стороны США. Свое заявление он сделал в контексте обсуждения нападения на Венесуэлу и задержания президента Николаса Мадуро.
Брага подчеркнул, что Бразилия должна мобилизовать ресурсы, поскольку речь идет о вопросе национального выживания. Он также отметил, что после действий в Венесуэле США начали оказывать давление на Колумбию и Кубу.
Напомним, 3 января Соединенные Штаты осуществили масштабную операцию против Венесуэлы, в результате которой президент страны Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были задержаны и доставлены в Нью‑Йорк. Трамп объявил, что Мадуро и Флорес будут преданы суду по обвинениям в причастности к «наркотерроризму» и создании угрозы для Штатов. На судебном заседании в Нью‑Йорке обвиняемые заявили о своей невиновности.
В ответ на действия США Каракас инициировал срочный созыв заседания ООН, а Верховный суд Венесуэлы временно передал полномочия главы государства вице‑президенту Дельси Родригес. 5 января Родригес официально приняла обязанности исполняющей обязанности президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
Реакция международного сообщества оказалась однозначной: МИД РФ выразил поддержку народу Венесуэлы, потребовал освобождения Мадуро и его супруги, а также призвал предотвратить дальнейшую эскалацию ситуации. Пекин, вслед за Москвой, присоединился к требованиям об освобождении, указав на явное нарушение США норм международного права. Критику в адрес американских властей также высказал МИД КНДР.
