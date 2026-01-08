Трамп рассказал о сроке контроля США над Венесуэлой
При этом американский президент пытается «покушаться» и на Гренландию.
Президент США Дональд Трамп рассказал о сроке контроля Вашингтона над атакованной им Венесуэлой. По его словам, это продлится долго. Между тем, Трамп вновь заговорил о желании контролировать Гренландию. Однако в Евросоюзе пообещали ответить США в случае вторжения на остров.
«ДОЛГИЙ» КОНТРОЛЬ
8 января американский президент Дональд Трамп объявил, что контроль США над Венесуэлой может продлиться больше года. Точного срока политик не назвал, однако указал, что это будет долго, передает RT.
Кроме того, Трамп рассказал о планах по восстановлению Венесуэлы. По его словам, США собираются снизить цены на нефть и давать республике деньги.
«Мы восстановим ее (Венесуэлу – прим. НСН) очень выгодным образом. Мы будем использовать нефть, и мы будем забирать нефть», - сказал американский президент в беседе с «New York Times».
Трамп также говорил, что Вашингтон будет управлять Венесуэлой «до тех пор, пока не сможет провести безопасный, надлежащий и разумный переходный процесс».
До этого газета «The Wall Street Journal» писала, что власти США разрабатывают план по установлению контроля над венесуэльской нефтью, рассчитанный «на годы вперед». Известно, что он призван снизить цены на нефть до $50 за баррель, передает RT. Отмечается, что в случае успеха этот план сможет дать Вашингтону контроль над большей частью нефтяных запасов в Западном полушарии.
Сам Трамп говорил, что Венесуэла в рамках «сделки по нефти» с США будет закупать только продукцию американского производства. По его словам, республика обязуется вести бизнес с США в качестве своего ключевого партнера, пишет RT.
ТРИ ЭТАПА ПЛАНА США
До этого госсекретарь США Марко Рубио объявил, что администрация США разработала трехступенчатый план в отношении Венесуэлы, который предусматривает стабилизацию обстановки в стране, восстановление экономики и последующую передачу власти.
Он уточнил, что первым этапом плана Вашингтона является стабилизация ситуации и предотвращение хаоса. Рубио добавил, что в США не заинтересованы в дестабилизации страны и считают приоритетом сохранение управляемости в Венесуэле.
Согласно второму этапу, добавил политик, произойдет восстановление венесуэльской экономики. Рубио подчеркнул, что этот процесс предполагает предоставление американским, западным и другим иностранным компаниям «справедливого доступа» к рынку Венесуэлы, передает RT.
Третий этап плана США, объяснил госсекретарь, предусматривает передачу власти в Венесуэле. Параллельно, по словам Рубио, Вашингтон собирается запустить процесс национального примирения, включая амнистию для оппозиции, освобождение или возвращение политзаключенных, а также меры по восстановлению гражданского общества в Венесуэле.
На фоне этого кубинский исследователь, доктор политических наук и профессор Гаванского университета Абель Гонсалес Сантамария отметил, что США переживают процесс упадка своей гегемонии и одновременно сталкиваются с кризисом собственных нефтяных резервов, что объясняет их подлинные интересы в отношении Венесуэлы.
«Мы находимся в цикле упадка американской гегемонии, и каждый раз, когда это происходит, одним из вариантов для них становится война, чтобы отвлечь внимание от внутреннего кризиса. В условиях кризиса нефтяных резервов они хотят иметь под рукой легкую нефть», - приводит его слова РИА Новости.
ЕС ОТВЕТИТ США ЗА ГРЕНЛАНДИЮ?
Между тем, после атаки на Венесуэлу, США вновь объявили о своих планах на Гренландию. В связи с этим в ЕС предложили отправить туда войска для сдерживания Трампа, пишет RT.
Издание «Politico» сообщило, что, по мнению западных экспертов, физическое присутствие европейских военных, в частности подразделений из Германии и Франции, могло бы стать сдерживающим фактором и значительно повысить политическую цену любого силового сценария США.
К тому же среди обсуждаемых мер оказались предложения по увеличению оборонных расходов в Арктике и созданию новой схемы патрулирования «Арктический страж». Отмечается, что это должно показать Трампу, что Европа может самостоятельно обеспечивать безопасность региона и защищать остров от интересов России и Китая.
Кроме того, в Дании уже предупредили о готовности открыть огонь при вторжении США в Гренландию, передает RT. Издание «The Telegraph» напомнило, что по инструкции от 1952 года датские солдаты должны немедленно контратаковать любые вторгающиеся силы, не тратя время на ожидание приказов сверху или выяснение обстоятельств. В командовании вооруженных сил и в Министерстве обороны Дании подтвердили газете «Berlingske», что этот документ до сих пор остается в силе.
Ранее политолог Юрий Светов в интервью «РЕН ТВ» заявил, что американцы вынуждают Европу считаться с мнением США, поэтому, говоря о позиции Вашингтона по Гренландии, если глава Белого дома пришел за ней, он ее заберет.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп рассказал о сроке контроля США над Венесуэлой
- Сын Александра Овечкина впервые сыграл на льду арены «Вашингтона»
- На Кубани обломки беспилотника повредили ЛЭП
- Армия РФ освободила Братское в Днепропетровской области
- В КНР опровергли данные об атаке хакеров Китая на Конгресс США
- В приложении «Госуслуги культура» выпустили 1,5 млн «Пушкинских карт»
- ООН, ЮНЕСКО, ВОЗ: США выйдут из 66 международных организаций
- Трамп рассказал о планах США по контролю над Венесуэлой
- Россиянка Самсонова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Брисбене
- Володин анонсировал ряд инициатив по совершенствованию миграционной политики
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru