Трамп рассказал о сроке контроля США над Венесуэлой

«ДОЛГИЙ» КОНТРОЛЬ

8 января американский президент Дональд Трамп объявил, что контроль США над Венесуэлой может продлиться больше года. Точного срока политик не назвал, однако указал, что это будет долго, передает RT.

Кроме того, Трамп рассказал о планах по восстановлению Венесуэлы. По его словам, США собираются снизить цены на нефть и давать республике деньги.

«Мы восстановим ее (Венесуэлу – прим. НСН) очень выгодным образом. Мы будем использовать нефть, и мы будем забирать нефть», - сказал американский президент в беседе с «New York Times».