СМИ: США преследуют группу из 16 танкеров, которые находятся под санкциями

Военный корабль США преследует несколько нефтяных танкеров, находящихся под санкциями, которые покинули воды у побережья Венесуэлы и вышли в Атлантический океан, несмотря на действующую американскую морскую блокаду. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на анализ спутниковых снимков и комментарий неназванного представителя американских вооруженных сил.

По данным издания, большинство судов загружены нефтью и находятся в сотнях миль от берега, предположительно направляясь в сторону Африки и Европы. Как отмечается, танкеры предприняли скоординированную попытку обойти ограничения, массово покинув венесуэльские воды в минувшие выходные.