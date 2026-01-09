СМИ: США преследуют группу из 16 танкеров, которые находятся под санкциями

Военный корабль США преследует несколько нефтяных танкеров, находящихся под санкциями, которые покинули воды у побережья Венесуэлы и вышли в Атлантический океан, несмотря на действующую американскую морскую блокаду. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на анализ спутниковых снимков и комментарий неназванного представителя американских вооруженных сил.

По данным издания, большинство судов загружены нефтью и находятся в сотнях миль от берега, предположительно направляясь в сторону Африки и Европы. Как отмечается, танкеры предприняли скоординированную попытку обойти ограничения, массово покинув венесуэльские воды в минувшие выходные.

Военные США подтвердили захват танкера Olina

Всего в выходе участвовали 16 судов, при этом американские силы смогли остановить лишь одно из них — в Карибском море. Из остальных 15 танкеров четыре были зафиксированы в Атлантике на расстоянии не менее 400 миль от суши, еще пять продолжали движение через Карибский бассейн.

Спутниковые изображения также зафиксировали американский эсминец, идущий курсом в сторону танкеров, направляющихся через Атлантический океан. Один из судов впоследствии вновь появился у побережья Колумбии, тогда как местонахождение еще пяти танкеров пока установить не удалось, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: EUCOM (Европейское командование ВС США)
