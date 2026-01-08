Трамп сообщил о закупках Венесуэлой только американской продукции за счет нефти
Президент США Дональд Трамп заявил в социальной сети Truth Social, что Венесуэла направит доходы от нового нефтяного соглашения с Вашингтоном на закупку исключительно американских товаров.
По словам главы Белого дома, закупки будут включать сельскохозяйственную продукцию, медикаменты, медицинское оборудование, а также технику для модернизации венесуэльских энергосетей и объектов энергетики. Таким образом, как пояснил Трамп, Венесуэла делает США своим ключевым внешнеторговым партнером.
Ранее стало известно, что США начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
