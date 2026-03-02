Страны Персидского залива заявили о готовности ответить Ирану

Страны Персидского залива пригрозили Тегерану ответными мерами в контексте общей системы безопасности, сообщают «Известия» со ссылкой на декларацию Совета сотрудничества арабских государств.

Британия отправит экспертов с Украины, чтобы они помогли сбивать БПЛА Ирана

Из документа следует, что страны готовы принять все необходимые меры для сохранения своего суверенитета, безопасности и стабильности в ответ на атаки Ирана.

Отмечается, что Тегеран совершил удары по гражданским и жилым объектам в регионах заливов. Шесть аравийских монархий подтвердили свою решимость предпринять необходимые шаги для обеспечения собственной безопасности.

Ранее стало известно, что запасы снарядов США и Израиля могут истощиться через несколько дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

