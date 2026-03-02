Страны Персидского залива заявили о готовности ответить Ирану
Страны Персидского залива пригрозили Тегерану ответными мерами в контексте общей системы безопасности, сообщают «Известия» со ссылкой на декларацию Совета сотрудничества арабских государств.
Из документа следует, что страны готовы принять все необходимые меры для сохранения своего суверенитета, безопасности и стабильности в ответ на атаки Ирана.
Отмечается, что Тегеран совершил удары по гражданским и жилым объектам в регионах заливов. Шесть аравийских монархий подтвердили свою решимость предпринять необходимые шаги для обеспечения собственной безопасности.
Ранее стало известно, что запасы снарядов США и Израиля могут истощиться через несколько дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: США и Израиль атаковали более двух тысяч целей в Иране
- В международном аэропорту Багдада произошла серия взрывов
- В Новороссийске после атаки ВСУ повреждены жилые дома
- В посольстве России заявили о попытках диверсий на «Голубом потоке»
- Страны Персидского залива заявили о готовности ответить Ирану
- Британия отправит экспертов с Украины, чтобы они помогли сбивать БПЛА Ирана
- СМИ: Система ПВО США не справилась с ударами Ирана
- Трамп: Военные Ирана должны сложить оружие или погибнуть
- Лондон одобрил просьбу США использовать британские базы для ударов по Ирану
- Трамп: Операция против Ирана может продлиться месяц