Страны Персидского залива заявили о готовности ответить Ирану

Из документа следует, что страны готовы принять все необходимые меры для сохранения своего суверенитета, безопасности и стабильности в ответ на атаки Ирана.

Отмечается, что Тегеран совершил удары по гражданским и жилым объектам в регионах заливов. Шесть аравийских монархий подтвердили свою решимость предпринять необходимые шаги для обеспечения собственной безопасности.

Ранее стало известно, что запасы снарядов США и Израиля могут истощиться через несколько дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

