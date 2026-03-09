Сына Али Хаменеи избрали новым верховным лидером Ирана
Церемония присяги состоится 9 марта.
Накануне в Иране избрали нового верховного лидера республики. Им станет сын предыдущего лидера аятоллы Али Хаменеи Моджтаба Хаменеи. Церемония присяги состоится уже 9 марта. Совет экспертов Ирана выбрал нового лидера, несмотря на угрозы США. Предыдущий лидер и часть членов его семьи были убиты после начала конфликта 28 февраля в результате американо-израильских ударов по ИРИ.
НОВЫЙ ЛИДЕР
Стало известно, что Совет экспертов Ирана назначил нового верховного лидера страны. Изначально его имя не раскрывалось. 8 марта член ассамблеи Мохаммад-Мехди Мирбагери лишь объявил, что представители совета приложили максимум усилий, чтобы определить кандидата, пишет RT. В свою очередь член совета от остана Хорасан-Резави Ахмад Аламолхода добавил, что по конституции республики никто из членов Совета экспертов не имеет права изменить свое мнение.
Позже СМИ сообщили, что фамилия нового лидера — Хаменеи, как и у предыдущего лидера Али Хаменеи, убитого после начала конфликта ИРИ с США и Израилем.
В итоге в понедельник было объявлено, что сына Хаменеи Моджтабу Хаменеи Совет экспертов Ирана назначил новым верховным лидером страны. До этого СМИ уже называли его наиболее вероятным кандидатом. Решение о назначении сына Хаменеи было принято на чрезвычайном заседании. Отмечается, что Моджтаба был избран единогласно. Однако ранее сообщалось, что его кандидатура якобы оспаривалась и подвергалась критике как нежелательный пример династической преемственности в системе, основанной на революционных принципах.
56-летний аятолла Сейед Моджтаба Хоссейни Хаменеи — второй сын погибшего Али Хаменеи. В прошлом он занимал ключевые посты в иранском правительстве и активно взаимодействовал с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР). Моджтаба прославился как ярый приверженец экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада, активно поддержав его кандидатуру на президентских выборах 2005 и 2009 годов.
СМИ писали, что после заявления о назначении Моджтабы ликующие толпы иранцев, празднуя, вышли на улицы. Сообщалось, что граждане размахивали флагом страны и выкрикивали имя политика. По данным агентства «Fars», церемония присяги на верность новому верховному лидеру состоится 9 марта в Тегеране на площади Энгеляб в центре города.
Турецкий политик и юрист Онур Синар Гюзалтан считает, что избрание новым верховным лидером Ирана Моджтабы Хаменеи свидетельствует, что ИРИ не пойдет на уступки под внешним давлением, передает RT. Он также заметил, что подобное решение демонстрирует готовность Ирана продолжать противостояние.
«Иран, вопреки распространявшимся слухам, не пошел на уступки и не выбрал более лояльного к Западу религиозного лидера, а выбрал лидером Моджтабу Хаменеи», - приводит слова политика РИА Новости.
Моджтаба стал третьим верховным лидером ИРИ. Его полномочия определены пожизненно. В соответствии с конституцией страны, на должность верховного лидера могут претендовать как политические, так и религиозные деятели, но кандидат должен соответствовать определенным критериям. Так, он обязан быть честным, глубоко верующим, обладать управленческими навыками и безупречной репутацией. Кроме того, он должен исповедовать официальную религию страны и поддерживать принципы ИРИ.
УГРОЗЫ ТРАМПА И «РАСКОЛ ЭЛИТ»
После избрания нового верховного лидера ИРИ секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани сообщил, что оно состоялось, несмотря на угрозы американского президента Дональда Трампа нанести удар по заседанию совета.
«Совет экспертов провел заседание, несмотря на угрозы Трампа нанести удар по нему», - сказал политик в эфире иранского телеканала SNN.
7 марта президент США заявил, что в субботу по Ирану будет нанесен масштабный удар. На своей странице в одной из соцсетей он написал, что жесткие меры вызваны «плохим поведением» ИРИ. Трамп подчеркнул, что в качестве потенциальных целей теперь рассматриваются районы и группы лиц, которые ранее не фигурировали в планах военных операций — вплоть до их полного уничтожения.
Между тем, после того, как был ликвидирован Али Хаменеи, эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов в беседе с НСН предположил, что иранские элиты могут использовать выборы аятоллы для того, чтобы выйти из изначально проигрышного столкновения с более технологически сильным противником — США и Израилем.
«Выборы верховного лидера — это внутреннее дело аятолл. При дележе и транзите власти всегда будут недовольные группировки. Оппозиция говорит, что вот вы сами себя кулаком и пятками в грудь били, что свергли монархию, а что сейчас делаете — монархию создаете под религиозным соусом. Среди оппозиции, в том числе и среди консерваторов, неоднозначное отношение к сыну Хаменеи. Например, распространяется информация, что на него записана недвижимость. Его сторонники утверждают, что это вранье», - рассказал он.
При этом, по мнению Балмасова, выборы аятоллы в Иране могут быть использованы и как повод для выяснения отношений внутри иранской элиты.
«Главное здесь не выборы верховного лидера, а позиция КСИР. Корпус всегда был государством в государстве, а не просто силовой структурой. В условиях войны его роль усиливается. Несмотря на почетную функцию аятоллы, который скрепляет многие документы, сейчас управление государством находится в руках руководства КСИР. Внутренняя опасность угрожает Ирану не снизу, а со стороны элит, среди которых может наметиться раскол в результате не совсем удачных боевых действий, когда разносится инфраструктура страны», - объяснил эксперт.
1 марта в Иране подтвердили гибель верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи, напоминает RT. Он погиб в результате атак Израиля и США. По данным агентства «Fars», вместе с Хаменеи были убиты четыре члена его семьи: дочь, зять, внук и одна из невесток. Кроме того, был ликвидирован ряд высокопоставленных военных чиновников ИРИ. Позже стало известно, что погибла и супруга Хаменеи. После ликвидации экс-лидера в республике объявили 40-дневный траур и нерабочую неделю.
Ранее в КСИР сообщили, что в рамках 30-го этапа операции «Правдивое обещание-4» Иран ударил по объектам США и Израиля на Ближнем Востоке гиперзвуковыми ракетами «Фаттах» и сверхтяжелыми ракетами классов «Хорремшехр-4» и «Хейбар», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
