Сына Али Хаменеи избрали новым верховным лидером Ирана

НОВЫЙ ЛИДЕР

Стало известно, что Совет экспертов Ирана назначил нового верховного лидера страны. Изначально его имя не раскрывалось. 8 марта член ассамблеи Мохаммад-Мехди Мирбагери лишь объявил, что представители совета приложили максимум усилий, чтобы определить кандидата, пишет RT. В свою очередь член совета от остана Хорасан-Резави Ахмад Аламолхода добавил, что по конституции республики никто из членов Совета экспертов не имеет права изменить свое мнение.

Позже СМИ сообщили, что фамилия нового лидера — Хаменеи, как и у предыдущего лидера Али Хаменеи, убитого после начала конфликта ИРИ с США и Израилем.