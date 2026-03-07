Застрявшие туристы и взрывы: В Дубае вновь атаковали аэропорт
Все рейсы «Аэрофлота» между Россией и ОАЭ будут отменены с 12 по 31 марта до стабилизации обстановки в регионе.
Аэропорт Дубая вновь попал под атаку иранского беспилотника. Это произошло на фоне заявления президента Ирана Масуда Пезешкиана о прекращении ударов по соседним ближневосточным странам при отсутствии атак с их территорий.
Часть российских туристов застряла на азиатских и ближневосточных курортах из-за проблем с авиасообщением на фоне обострения конфликта Ирана с Израилем и США. При этом в туриндустрии обещают помочь и говорят, что путешественники смогут вернуть деньги за туры.
АТАКА НА АЭРОПОРТ В ДУБАЕ
7 марта иранский беспилотник «Шахед» ударил по аэропорту в Дубае. Известно, что атака пришлась на терминал, в котором находились люди. В связи с произошедшим их срочно эвакуировали. Незадолго до этого в Минобороны ОАЭ объявили об отражении воздушной атаки Ирана с использованием ракет и беспилотников. Сообщалось, что среди целей оказались объекты в Дубае и Абу-Даби.
Иракское СМИ «Naya» сообщило, что в субботу беспилотник Ирана атаковал американскую военную базу в Дубае.
«Власти Дубая подтвердили, что незначительный инцидент, возникший в результате падения обломков после перехвата, был успешно локализован», - говорится в сообщение.
Это уже второе подобное ЧП за последнюю неделю. На кадрах, опубликованных в Сети, запечатлены момент удара по аэропорту и большой столб дыма и пыли после взрыва. На видео слышен хлопок, очевидец говорит, что удар пришелся прямо на стоящий в аэропорту самолет, пишет Тelegram-канал «Shot». Согласно информации источника, обломки воздушной цели упали на улице в районе терминала №2. По словам свидетелей, атака была совершена примерно в 09:00 утра.
В связи с произошедшим в субботу Международный аэропорт Дубая (DXB) вновь приостановил свою работу на неопределенный срок из-за действий систем ПВО. После закрытия авиагавани, по данным портала «Flightradar», самолеты кружили в небе над ОАЭ в течение нескольких часов, ожидая посадки.
Перед этим эмиратская авиакомпания «Emirates» объявила о приостановке всех авиарейсов в Дубай и из него в связи с работой ПВО. Сообщалось, что идущие на посадку в город самолеты в субботу скопились в воздушном пространстве над территорией Омана.
Позже СМИ написали, что дубайский аэропорт частично возобновил работу после приостановки авиасообщения из-за атаки иранского дрона.
«Пассажиры, подтвердившие бронирование на сегодняшние рейсы, могут пройти в аэропорт. Это касается и пассажиров, следующих транзитом через Дубай, если их стыковочный рейс также выполняется», - говорится в публикации компании в одной из соцсетей.
Представители «Flydubai» тоже рассказали РИА Новости о возобновлении рейсов в Дубай и из него. Отмечается, что пассажирам не рекомендовано приезжать в авиагавань без подтверждения бронирования.
Атака на дубайский аэропорт в субботу произошла на фоне заявления президента Ирана Масуда Пезешкиана о том, что Временный руководящий совет ИРИ 6 марта поручил больше не бить по соседним ближневосточным странам в случае отсутствия атак с их территорий. Политик извинился перед представителями соседних стран и отметил, что иранские военные приняли все необходимые меры для защиты республики от американского и израильского нападений. Пезешкиан призвал урегулировать имеющиеся противоречия с помощью дипломатии вместо того, чтобы «быть игрушками Вашингтона и Тель-Авива».
Первая атака на аэропорты Дубая произошла 1 марта. Тогда авиасообщение было прекращено. Согласно подсчетам экспертов, каждая минута простоя обходится экономике эмирата приблизительно в $1 млн, пишет «MK.ru». Отмечается, что ущерб складывался из убытков авиакомпаний, транзитных перевозок, отелей и торговых точек. Позже перелеты частично удалось возобновить только 2 марта.
ОТМЕНА РЕЙСОВ
На фоне закрытия Международного аэропорта в Дубае часть вылетов российской авиакомпании «Победа», запланированных из ОАЭ на 7 и 8 марта, перенесли в эмират Фуджейра. Представители перевозчика рекомендовали воспользоваться нерегулярными рейсами вывоза туристов, так как полеты в/из ОАЭ с 9 марта по 29 марта отменены.
«7 марта планируется выполнение четырех рейсов: DP992 Дубай, международный аэропорт Аль-Мактум (DWC) — Москва ("Внуково"). Время вылета: 16:50 (ОАЭ) или 15:50 (МСК). DP3004 Фуджейра (FJR) — Махачкала. Время вылета: 18:50 (ОАЭ) или 17:50 (МСК). DP3002 Фуджейра (FJR) — Москва ("Внуково"). Время вылета: 20:05 (ОАЭ) или 19:05 (МСК). Дополнительный нерегулярный рейс для вывоза DP3008 Фуджейра (FJR) — Москва ("Внуково"). Время вылета: 23:00 (ОАЭ) или 22:00 (МСК)», - говорится в сообщении компании.
При этом известно, что на 8 марта запланированы вылеты рейсов: DP3006 Фуджейра — Москва, DP992 Дубай — Москва и DP754 Абу-Даби — Москва.
В свою очередь авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, что до 11 марта завершит выполнение рейсов из ОАЭ для перевозки пассажиров по ранее приобретенным билетам. В фирме рассказали, что на рейсах 9, 10 и 11 марта ожидается наличие свободных мест, поэтому может быть открыта продажа билетов на эти даты. При этом все рейсы «Аэрофлота» между Россией и ОАЭ будут отменены с 12 по 31 марта. Отмечается, что их возобновление будет зависеть от стабилизации обстановки в Персидском регионе.
ЗАСТРЯВШИЕ ТУРИСТЫ
Между тем, в зоне риска на Ближнем Востоке оказались десятки тысяч туристов. Накануне генеральный консул России в Дубае Максим Владимиров в интервью «Вестям» сообщил, что в настоящий момент в ОАЭ находятся примерно 20–30 тысяч российских путешественников, которые смогут вернуться в РФ на регулярных рейсах.
При этом часть российских туристов в итоге застряла на курортах из-за ситуации на Ближнем Востоке. Так, Telegram-канал «Baza» писал, что россияне примерно двое суток находились в аэропорту Дубая, так как их вылет в Москву постоянно откладывали из-за атаки беспилотников.
По данным источника, изначально рейс FZ 987 из ОАЭ во «Внуково» был назначен на вечер 6 марта. Пассажиры выселились из отеля днем в пятницу и приехали на регистрацию, но в авиакомпании «Fly Dubai» объявили, что мест на рейсе больше нет. В связи с этим туристам предложили альтернативу — регистрацию на следующий ночной рейс на 7 марта.
Канал передавал, что рейс несколько раз переносили, при этом пассажирам, среди которых есть дети, не предоставили ни еду, ни воду, ни места для сна. Туроператор FUN&SUN сообщил о «техническом продлении тура» из-за корректировки обратного рейса. Подтверждение пока не окончательное. Возможны изменения гостиницы, распечатанные ваучеры могут быть недействительны, но в организации обещали, что туристам помогут, пишет издание.
Между тем, российские туристы на Шри‑Ланке рискуют остаться без жилья, страховки и легального статуса из‑за сложностей с возвращением домой на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. По данным ТАСС, у многих россиян, находящихся на острове, одновременно истекают сроки проживания в отелях без гарантий продления, сроки действия медицинской страховки, а также визы и разрешения на пребывание.
Туристы попросили МИД России запустить специальные вывозные рейсы и создать единый координационный центр для учета застрявших путешественников и ежедневного обновления информации о маршрутах возвращения. Одна из туристок рассказала изданию, что в настоящий момент приоритет при посадке на рейсы ОАЭ отдают резидентам Дубая.
Накануне сообщалось, что примерно 1,5 тысячи россиян не могут вылететь с Мальдив из-за отмены или неопределенности стыковочных рейсов через страны Ближнего Востока на фоне конфликта в регионе. Известно, что лишь около 700 из этих путешественников являются организованными туристами. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что туроператоры пытаются оперативно решать вопросы с размещением и вывозом клиентов.
При этом вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов говорил, что россияне смогут полностью вернуть средства за приобретенные туры в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар, Саудовскую Аравию на фоне рекомендаций властей России не посещать эти страны. Он напомнил, что в законе прописана обязанность возврата полной стоимости туристического продукта, если уполномоченные федеральные органы власти подтверждают опасность угрозы жизни и здоровью в определенных государствах. Если отказ происходит во время путешествия, туристу возвращается пропорциональная фактическому времени отдыха стоимость.
«На практике сохраняется возможность договориться о переносе срока путешествия либо замене направления с зачетом уже оплаченной суммы. Туроператор и турист могут прийти к соглашению об изменении договора без его расторжения и перенести даты путешествия на более позднее время», - приводит слова Мохова ТАСС.
Ранее в посольстве России в Тегеране заявили, что в Иране в ходе конфликта нет жертв и пострадавших среди российских граждан, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В РФ могут в 2,5 раза поднять плату за сохранение номера в новом договоре связи
- Мошенники придумали новую схему обмана с «горящими турами» на фоне войны в Иране
- Застрявшие туристы и взрывы: В Дубае вновь атаковали аэропорт
- СМИ: Российские туристы вторые сутки живут в аэропорту Дубая
- СМИ: В подмосковном Путилково произошел взрыв в отделении банка
- Горнолыжник Бугаев завоевал бронзу на Паралимпиаде в Италии
- Жора Крыжовников назвал «лодырей и бездарей» главной проблемой русского кино
- Россиянина оштрафовали за картинку с пентаграммой в соцсети
- Туристы из РФ на Шри-Ланке находятся под угрозой выселения из отелей
- Актриса из «Склифосовского» Екатерина Ведунова и её дочь погибли в ДТП