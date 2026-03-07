Застрявшие туристы и взрывы: В Дубае вновь атаковали аэропорт

Часть российских туристов застряла на азиатских и ближневосточных курортах из-за проблем с авиасообщением на фоне обострения конфликта Ирана с Израилем и США. При этом в туриндустрии обещают помочь и говорят, что путешественники смогут вернуть деньги за туры.

АТАКА НА АЭРОПОРТ В ДУБАЕ

7 марта иранский беспилотник «Шахед» ударил по аэропорту в Дубае. Известно, что атака пришлась на терминал, в котором находились люди. В связи с произошедшим их срочно эвакуировали. Незадолго до этого в Минобороны ОАЭ объявили об отражении воздушной атаки Ирана с использованием ракет и беспилотников. Сообщалось, что среди целей оказались объекты в Дубае и Абу-Даби.

Иракское СМИ «Naya» сообщило, что в субботу беспилотник Ирана атаковал американскую военную базу в Дубае.