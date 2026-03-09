Рейс Казань-Екатеринбург вернулся в аэропорт вылета из-за шасси

Летевший из Казани в Екатеринбург самолет вернулся в аэропорт вылета в связи с неисправностью шасси. Об этом пишет KP.ru со ссылкой на оперативные службы.

Инцидент произошел утром 9 марта с пассажирским бортом авиакомпании «Ред Вингс». Самолет благополучно совершил посадку в Казани.

На борту находились 85 пассажиров, никто не пострадал.

Ранее рейс Тюмень – Нячанг экстренно сел в городе Янгон в Мьянме.

ФОТО: РИА Новости / Игорь Онучин
