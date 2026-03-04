Отказ от сдержанности: Как Иран ответит США по плану погибшего Хаменеи
В ответ на военные действия со стороны США и Израиля Иран вряд ли может угрожать противнику ядерным оружием, сказала НСН Евдокия Добрева.
Иран никогда не скрывал, каким будет военный ответ в случае нападения США и Израиля, но прежде в стране придерживались тактики стратегического терпения, а теперь отказались от сдержанности, заявила в беседе с НСН младший научный сотрудник «Центра ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН Евдокия Добрева.
Тегеран начал осуществлять военный план, ранее разработанный лично верховным лидером Ирана, ныне покойным Али Хаменеи, и высшим командованием, пишет Financial Times (со ссылкой на источник. Уточняется, что план был разработан после 12-дневной войны Израиля против Ирана в июне 2025 года и, предположительно, включает удары по энергетическим объектам и забастовки, которые могли привести к сбоям в воздушном сообщении в регионе. Добрева допустила, что этот план включает все действия, о которых представители Ирана заявляли прежде.
«Иранцы очень тактичные люди. У них была тактика стратегического терпения, они верили в переговоры. Но когда происходят такие нападения, убийство верховного лидера, это является серьезным ударом по национальной гордости и достоинству. Они многократно озвучивали, что могут подвергнуть американские базы в регионе обстрелам, этим и занимаются. Они могут активизировать всех своих союзников, которых немало. Это хуситы, «Хезболла», Аль-Хашд аш-Шааби в Ираке. Даже в Бахрейне у них есть влияние, где половина населения – шииты. В Иране отказались от сдержанности. Еще одна стандартная угроза, о которой мы слышим уже 50 лет, это перекрытие Ормузского пролива. Это тоже рискованный шаг, поскольку может окончательно подпортить отношения со странами региона. Поэтому сейчас, я так понимаю, там выборочно обстреливаются суда», - отметила она.
По словам собеседницы НСН, маловероятно, что у Ирана есть оружие, которое до сих пор не было применено в ходе ответных военных действий.
«Ядерная бомба - просто предлог, который использовали для нападения на эту страну. Там с 2003 года существует официальный запрет на обладание ядерным оружием. Были проверки МАГАТЭ многократные, которые не выявили никаких следов разработки этой военной программы. В итоге получается, что США сами выходят из соглашения, которое ограничивало эту программу. Вчера они ударили по атомной электростанции в Бушере, которую строил «Росатом». Это уже нарушает не только иранские, но и российские интересы», - подчеркнула Добрева.
Ранее кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня сообщил «Радиоточке НСН», что США и Израиль ждали быстрого эффекта в атаке на Иран, а этого уже не произошло, поскольку Тегеран имеет достаточные запасы ресурсов и вооружения, включая гиперзвуковые ракеты.
Горячие новости
- «Боцман, Тундра и хардкор»: Александр Ф.Скляр раскрыл главные секреты «Ва-Банка»
- Решетников: Туроператоры обязаны возвращать деньги за туры на Ближний Восток
- Отказ от сдержанности: Как Иран ответит США по плану погибшего Хаменеи
- Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ
- Путин установил для лиц без гражданства выплаты за контракт с Минобороны
- Решетников: С Ближнего Востока вывезли шесть тысяч россиян
- Как жена Пушкина? Врач назвал минимальную паузу между беременностями
- Колокольцев: Самому юному из нападавших в школах было десять лет
- «Повлияет на выборы»: Что будут обсуждать Путин и глава МИД Венгрии в Кремле
- Хабенского назвали «оптимальным вариантом» на должность ректора Школы-студии МХАТ