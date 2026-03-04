Тегеран начал осуществлять военный план, ранее разработанный лично верховным лидером Ирана, ныне покойным Али Хаменеи, и высшим командованием, пишет Financial Times (со ссылкой на источник. Уточняется, что план был разработан после 12-дневной войны Израиля против Ирана в июне 2025 года и, предположительно, включает удары по энергетическим объектам и забастовки, которые могли привести к сбоям в воздушном сообщении в регионе. Добрева допустила, что этот план включает все действия, о которых представители Ирана заявляли прежде.

«Иранцы очень тактичные люди. У них была тактика стратегического терпения, они верили в переговоры. Но когда происходят такие нападения, убийство верховного лидера, это является серьезным ударом по национальной гордости и достоинству. Они многократно озвучивали, что могут подвергнуть американские базы в регионе обстрелам, этим и занимаются. Они могут активизировать всех своих союзников, которых немало. Это хуситы, «Хезболла», Аль-Хашд аш-Шааби в Ираке. Даже в Бахрейне у них есть влияние, где половина населения – шииты. В Иране отказались от сдержанности. Еще одна стандартная угроза, о которой мы слышим уже 50 лет, это перекрытие Ормузского пролива. Это тоже рискованный шаг, поскольку может окончательно подпортить отношения со странами региона. Поэтому сейчас, я так понимаю, там выборочно обстреливаются суда», - отметила она.