В Стерлитамаке девять детей отравились парами хлора

Девять детей отравились парами хлора в бассейне в Стерлитамаке. Об этом сообщило управление Следственного комитета по Башкирии.

По данным ведомства, накануне в Стерлитамаке три семьи с детьми отдыхали в сауне. Несовершеннолетние посетили бассейн и почувствовали недомогание. С признаками токсического действия хлора в больницу обратились девять детей.

«Один ребенок оставлен в стационаре под наблюдением врачей, его состояние оценивается как стабильное. Остальные несовершеннолетние после оказания необходимой помощи отпущены домой», — отметили в СК.

После инцидента возбуждено уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни или здоровья.

Ранее в Челябинске несколько детей почувствовали себя плохо после посещения банно-развлекательного комплекса с бассейном, пишет 360.ru. Правоохранители завели дело в связи с возможным отравлением гостей парами хлора.

