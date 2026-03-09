В Стерлитамаке девять детей отравились парами хлора
Девять детей отравились парами хлора в бассейне в Стерлитамаке. Об этом сообщило управление Следственного комитета по Башкирии.
По данным ведомства, накануне в Стерлитамаке три семьи с детьми отдыхали в сауне. Несовершеннолетние посетили бассейн и почувствовали недомогание. С признаками токсического действия хлора в больницу обратились девять детей.
«Один ребенок оставлен в стационаре под наблюдением врачей, его состояние оценивается как стабильное. Остальные несовершеннолетние после оказания необходимой помощи отпущены домой», — отметили в СК.
После инцидента возбуждено уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни или здоровья.
Ранее в Челябинске несколько детей почувствовали себя плохо после посещения банно-развлекательного комплекса с бассейном, пишет 360.ru. Правоохранители завели дело в связи с возможным отравлением гостей парами хлора.
