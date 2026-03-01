Дубай под атакой: Как действовать российским туристам в ОАЭ

Очевидцы сообщают, что утром 1 марта в Дубае продолжаются взрывы. Всего ночью воскресенья в Минобороны ОАЭ объявили об уничтожении 132 ракет и перехвате 195 беспилотников из Ирана. При этом в Эмиратах все еще остаются несколько тысяч российских туристов. Им рекомендуют проверять статусы рейсов заранее и держаться подальше от береговой линии.

ПОЖАР В ОТЕЛЕ И РАЗРУШЕНИЯ В АЭРОПОРТУ

Накануне во время атаки Ирана на американские военные базы в ОАЭ несколько ракет упали в Дубае, в результате чего в крупном туристическом городе прогремели взрывы. СМИ со ссылкой на очевидцев писали, что над городом работала система ПВО. По данным «Dubai Media Office», во время взрывов там пострадали четыре человека.

Также известно, что на жилой район Palm Jumeirah упали обломки ракеты, в результате чего начался пожар. Отдыхающие публиковали в Сети видео с места событий.