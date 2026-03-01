Дубай под атакой: Как действовать российским туристам в ОАЭ
Накануне в Дубае произошел пожар в отеле «Fairmont The Palm». Также при атаке Ирана был поврежден аэропорт в городе, есть пострадавшие.
В ответ на атаку Израиля и США на Иран, которая началась 28 февраля, Тегеран в том числе начал обстреливать американские военные базы на Ближнем Востоке. В результате этого в ОАЭ в частности были повреждены несколько туристических объектов и даже аэропорт в Дубае. В регионе закрыто воздушное пространство, в связи с чем отменено множество рейсов.
Очевидцы сообщают, что утром 1 марта в Дубае продолжаются взрывы. Всего ночью воскресенья в Минобороны ОАЭ объявили об уничтожении 132 ракет и перехвате 195 беспилотников из Ирана. При этом в Эмиратах все еще остаются несколько тысяч российских туристов. Им рекомендуют проверять статусы рейсов заранее и держаться подальше от береговой линии.
ПОЖАР В ОТЕЛЕ И РАЗРУШЕНИЯ В АЭРОПОРТУ
Накануне во время атаки Ирана на американские военные базы в ОАЭ несколько ракет упали в Дубае, в результате чего в крупном туристическом городе прогремели взрывы. СМИ со ссылкой на очевидцев писали, что над городом работала система ПВО. По данным «Dubai Media Office», во время взрывов там пострадали четыре человека.
Также известно, что на жилой район Palm Jumeirah упали обломки ракеты, в результате чего начался пожар. Отдыхающие публиковали в Сети видео с места событий.
Очевидцы рассказали, что обломки иранской ракеты упали в районе пятизвездочного отеля «Fairmont The Palm» на искусственном острове «Пальма Джумейра». По их словам, столб дыма был виден за несколько километров, а падению предшествовали громкие звуки. У одного из корпусов началось возгорание, пишут «Известия». Туристы уточнили, что обломки ракеты пробили крышу веранды возле входа в отель.
Telegram-канал «Mash» передавал, что иранский беспилотник ударил по знаменитому пятизвездочному отелю Бурдж-аль-Араб, построенному в виде паруса. По данным источника, загорелась стекловолоконная балка с первого по шестой этаж.
Кроме того, согласно информации СМИ, иранский беспилотник перехватили рядом с небоскребом Бурдж-Халифа в Дубае. В настоящий момент — это самое высокое здание в мире. На появившихся кадрах в Сети видно, как БПЛА уничтожают рядом с высоткой.
Telegram-канал «Mash» писал, что в Дубае иранский беспилотник нанес удар по международному аэропорту. По данным источника, в момент атаки сотни пассажиров бежали к выходам из воздушной гавани, некоторые из них бросали чемоданы в залах. Персонал уводил людей в укрытие, пассажиры двигались колоннами.
Известно, что в результате обстрела частично был поврежден фасад здания международной авиагавани, на полу были стекла и обломки панелей. Отмечается, что во время атаки некоторые пассажиры стояли у стоек регистрации. Дым и пыль затянули помещение. В итоге часть пассажиров из аэропорта отвезли в ближайшие отели. Туристы стояли в огромных очередях на заселение. По данным СМИ, пострадали четыре сотрудника аэропорта. При этом по другой информации, в авиагавани в момент атаки не было пассажиров, так как она была закрыта, а рейсы отменены.
В Абу-Даби, согласно информации Министерства обороны ОАЭ, обломки ракет упали на отель «St. Regis Abu» и остров Саадият. В результате инцидента никто не пострадал. Ночью 1 марта начался пожар на одном из причалов крупнейшего порта ОАЭ Джебель-Али из-за падения осколков после работы систем ПВО, сообщили в «Dubai Media Office».
Российская актриса Анастасия Крылова, которая находилась в Дубае во время иранских атак, рассказала об обстановке в городе. По ее словам, она получила по телефону уведомление о срочной эвакуации. В это время за окном раздавались громкие хлопки. Она уточнила, что люди спустились на цокольный этаж, где расположена парковка, потом всем выдали воду.
ЧТО ДЕЛАТЬ ТУРИСТАМ
Между тем, авиакомпании продолжают отменять все рейсы в Дубай и из города. К ограничениям на 1 марта присоединились перевозчики «Уральские авиалинии», «Flydubai», «Победа», «Аэрофлот». В целом на фоне обострения конфликта Ирана с Израилем и США ряд стран Ближнего Востока закрыл воздушное пространство, что усложнило передвижение для многих туристов, так как, например, ОАЭ и Катар являются крупными пересадочными пунктами для путешествий по миру.
Накануне в АТОР заявили, что в ОАЭ в настоящий момент могут находиться около 50 тысяч российских туристов. По данным ассоциации, в Катаре — еще примерно 1 тысяча отдыхающих соотечественников, в Омане — 700, в Бахрейне — примерно 300, передает РБК.
При этом в АТОР заверили, что в результате обстрелов, никто из российских туристов в ОАЭ не пострадал. РИА Новости сообщило, что отдыхающим помогают, и тех, кто не смог вылететь, например, из Дубая, селят в отелях бесплатно.
В компании «Tez Tour» рекомендовали туристам связываться с представителями принимающей фирмы и пока не приезжать в дубайские аэропорты, так как они закрыты. В АТОР также посоветовали не выезжайте в авиагавань, не уточнив статус рейса. Отмечается, что вылеты 28 февраля и в ночь на 1 марта были отменены, но скорее всего, ограничения продолжатся и в воскресенье, передает «KP.RU». В ассоциации уточнили, что, если рейс отменен, пассажиры имеют право на вынужденный возврат — деньги за билеты вернут полностью, даже при невозвратном тарифе.
«Туристам в районе Пальм-Джумейра, Джумейра-Бич и собственно Джумейры я бы рекомендовал находиться подальше от береговой линии», - сказал в разговоре с изданием вице-президент АТОР Артур Мурадян.
По поручению Министерства экономического развития ассоциация «Турпомощь» открыла горячую линию для туристов, которая работает как для тех путешественников, кто сейчас находится за рубежом, так и для тех, чей отпуск сорвался из-за отмены рейса. Но отмечается, что линия функционирует лишь для клиентов туроператоров, а не для самостоятельных путешественников.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция против Ирана будет беспрерывно продолжаться всю неделю или столько, сколько потребуется для достижения поставленных целей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
