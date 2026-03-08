Иран потребовал вывести израильских военных из Азербайджана

В ИРИ подчеркнули, что это необходимо для предотвращения распространения нестабильности в регионе. 

Накануне Иран потребовал вывести военных Израиля из Азербайджана. При этом несколькими днями ранее был атакован один из азербайджанских аэропортов. В Баку в этом сразу обвинили ИРИ, а в Тегеране — Израиль. Между тем, конфликт на Ближнем Востоке продолжается: Иран бьет по американским военным базам, а США угрожают ИРИ новыми ударами.

ТРЕБОВАНИЕ ИРИ К БАКУ

Вооруженные силы Ирана потребовали от Баку вывести израильских военных из Азербайджана. В ИРИ заявили, что это необходимо сделать для предотвращения распространения нестабильности в регионе, пишет RT.

«Заявляем Азербайджану, как мусульманской стране, что необходимо вывести (израильских военных - прим. НСН) со своей территории и не подвергать угрозе безопасность собственного народа и Ирана», - говорится в обращении представителя центрального штаба ВС республики «Хатам аль-Анбия», которое приводит агентство «Tasnim».

Также утверждается, что иранская армия в ходе ответа на атаки Израиля и США пыталась минимизировать ущерб дружественным, соседним и мусульманским государствам.

До этого азербайджанский политолог Тофик Аббасов в интервью НСН заметил, что (до инцидента с аэропортом Нахичевани - прим. НСН) у Баку и Тегерана были нейтральные отношения.

«Азербайджан никогда не предъявлял никаких претензий иранской стороне, и мы всегда поддерживали добрососедские отношения. Мы вышли на нейтральный уровень отношений, у нас нет никаких претензий друг к другу», - сказал он.

АТАКА НА НАХИЧЕВАНЬ

5 марта в МИД Азербайджана объявили о падении двух запущенных с территории Ирана беспилотников вблизи аэропорта Нахичевани. В результате ЧП пострадали четыре человека, также было повреждено здание авиагавани. Обломки одного из БПЛА упали в районе расположенной поблизости школы в селе Шекерабад. После случившегося Азербайджан на 12 часов частично закрыл воздушное пространство.

В азербайджанском МИД отметили, что Баку оставляет за собой право на ответные меры. Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Тегеран принести извинения после инцидента с дронами. 6 марта министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что власти республики решили эвакуировать посольства страны в Тегеране и генконсульство в Тебризе.

Однако в Генштабе Ирана опровергли информацию о запуске БПЛА по азербайджанской территории и возложили ответственность за это на Израиль, назвав случившееся провокацией со стороны Тель-Авива, передает RT. При этом политолог Тофик Аббасов в беседе с НСН предположил, что удары Тегерана по азербайджанской территории были преднамеренной попыткой эскалации на новом, северном для Ирана, направлении.

«Со стороны Ирана были попытки оправдания, что это произошло случайно, но два раза в одну и ту же воронку бомба не попадает, а тут сразу два снаряда полетели в сторону аэровокзального комплекса. Это стратегический объект, он неразрывно связан с безопасностью страны. Я полагаю, что удар был не случайным. Если иранская страна и дальше будет сгущать краски, не исключено, что мы прибегнем уже к экстраординарным мерам», - заявил он.

ПРОДОЛЖЕНИЕ КОНФЛИКТА

Между тем, Иран продолжает обмениваться ударами с США и Израилем. Накануне издание «Safaq News» сообщило, что несколько беспилотников атаковали военную базе близ города Эрбиль в Ираке, на которой дислоцированы силы США. По данным источника, минимум три сильных взрыва произошли в непосредственной близости от аэропорта в этом населенном пункте.

Кроме того, 7 марта секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани сообщил, что несколько американских солдат попали в плен. К тому же в иранском военном командовании «Хатам аль-Анбия» объявили, что около 200 военнослужащих США погибли при ударе ВС Ирана по американской базе «Аль-Дафра» в ОАЭ, передает гостелерадиокомпания IRIB. Уточнялось что еще 21 солдат погиб при атаке иранской стороны на расположенный на Ближнем Востоке пятый флот американских военно-морских сил (ВМС).

Вечером субботы обломки иранского беспилотника попали в один из небоскребов в Дубае. В результате этого начался пожар на верхнем этаже 90-этажного здания 23-Marina. Обломки дрона рухнули на мост Дубай-Хиллс и подожгли машину. По данным Telegram-канала «Mash», на одном из этажей высотки могли находиться сотрудники ЦРУ. Спасатели эвакуировали людей из здания.

До этого американский президент Дональд Трамп заявил, что 7 марта по Ирану будет нанесен масштабный удар. На своей странице в одной из соцсетей он написал, что жесткие меры вызваны «плохим поведением» ИРИ. По словам Трампа, в качестве потенциальных целей теперь рассматриваются районы и группы лиц, которые ранее не фигурировали в планах военных операций — вплоть до их полного уничтожения.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил, что Временный руководящий совет ИРИ приказал больше не наносить удары по соседним ближневосточным государствам при отсутствии атак с их территорий, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Станислав Красильников
