Иран потребовал вывести израильских военных из Азербайджана

ТРЕБОВАНИЕ ИРИ К БАКУ

Вооруженные силы Ирана потребовали от Баку вывести израильских военных из Азербайджана. В ИРИ заявили, что это необходимо сделать для предотвращения распространения нестабильности в регионе, пишет RT.

«Заявляем Азербайджану, как мусульманской стране, что необходимо вывести (израильских военных - прим. НСН) со своей территории и не подвергать угрозе безопасность собственного народа и Ирана», - говорится в обращении представителя центрального штаба ВС республики «Хатам аль-Анбия», которое приводит агентство «Tasnim».

Также утверждается, что иранская армия в ходе ответа на атаки Израиля и США пыталась минимизировать ущерб дружественным, соседним и мусульманским государствам.