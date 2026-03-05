Трамп заявил о желании лично участвовать в выборе нового лидера Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы лично участвовать в выборе следующего верховного лидера Ирана. Об этом он сообщил в интервью порталу Axios.

По словам американского лидера, он не поддерживает кандидатуру сына погибшего верховного лидера Али Хаменеи. Трамп заявил, что Моджтаба Хаменеи «не подходит» на эту роль и добавил, что Соединенные Штаты не заинтересованы в назначении человека, который продолжит прежнюю политику Тегерана.