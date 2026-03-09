Россиян предупредили о схеме мошенников с обратным звонком

Мошенники используют схему «обратного звонка», отправляя жертвам сообщения с просьбой перезвонить в связи с якобы взломом аккаунта на портале госуслуг. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформы «Мошеловка» Народного фронта.

«Жертве приходит смс или уведомление в мессенджер: "Ваш аккаунт на "Госуслугах" взломан. Для блокировки злоумышленников срочно позвоните по номеру...". Перезванивая, абонент попадает в поддельный кол-центр "службы поддержки», - отмечается в сообщении.

Далее аферисты убеждают граждан продиктовать данные карты или код из сообщения.

В «Мошеловке» отметили, что такие схемы направлены на пользователей «Госуслуг», онлайн-банков и микрофинансовых организаций. Эксперты рекомендуют не перезванивать по номеру в сообщении от незнакомого абонента.

Ранее Роскомнадзор предупредил о мошеннической рассылке от имени ведомства о запрете на использование VPN-сервисов на рабочих местах, отмечает 360.ru.

