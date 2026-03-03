СМИ: Умерла супруга аятоллы Хаменеи
3 марта 202603:01
Скончалась супруга аятоллы Али Хаменеи Мансура Хаджасте Багерзаде, сообщает Sabereen News.
По данным телеканала, «имам и его жена погибли мученической смертью».
При этом телеканала Al Alam уточняет, что супруга аятоллы погибла из-за полученных ранений в результате ударов Израиля и США. С 28 февраля она находилась в коме.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что военное руководство Ирана ликвидировали за час, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
