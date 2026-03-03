СМИ: Умерла супруга аятоллы Хаменеи

Скончалась супруга аятоллы Али Хаменеи Мансура Хаджасте Багерзаде, сообщает Sabereen News.

Путин выразил соболезнования президенту Ирана в связи с убийством Хаменеи

По данным телеканала, «имам и его жена погибли мученической смертью».

При этом телеканала Al Alam уточняет, что супруга аятоллы погибла из-за полученных ранений в результате ударов Израиля и США. С 28 февраля она находилась в коме.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что военное руководство Ирана ликвидировали за час, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Zuma / ТАСС
