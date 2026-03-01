В Иране ликвидировали верховного лидера аятоллу Хаменеи
По данным иранских СМИ, политик был убит в своем офисе утром 28 февраля.
В ходе операции Израиля и США против Ирана был убит верховный лидер республики аятолла Али Хаменеи. Кроме того, известно, что во время атаки также были ликвидированы несколько членов его семьи и некоторые высокопоставленные иранские военные чиновники.
Между тем, боевые действия в регионе продолжаются. На фоне конфликта даже закрыт важный для поставок нефти Ормузский пролив. По мнению экспертов, это приведет к дефициту топлива и будет на руку руководству США.
УБИТ ХАМЕНЕИ
1 марта в Иране подтвердили гибель верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Об этом сообщило государственное телевидение республики. По данным агентства «Tasnim», Хаменеи был убит в своем офисе ранним утром 28 февраля.
«(Верховный лидер – прим. НСН) в момент гибели был занят государственной деятельностью на своем месте работы, эта подлая атака произошла в первые часы утра субботы», - указано в материале.
Хаменеи погиб в результате атак Израиля и США. В связи с этим в ИРИ объявили 40-дневный траур и нерабочую неделю. После случившегося, люди в Иране вышли на улицы.
«Скорбящие о погибшем имаме Хаменеи движутся в сторону площади Энгелаб (в Тегеране – прим. НСН)», - пишет «Tasnim».
Кроме того, агентство «Fars» сообщило, что во время атаки погибли и четыре члена семьи верховного лидера республики. Согласно данным источника, среди погибших оказались дочь, зять и внук Хаменеи, а также одна из его невесток.
К тому же 1 марта в Иране подтвердили гибель секретаря совета обороны вице-адмирала Али Шамхани и командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) генерала Мохаммада Пакпура в результате атаки США и Израиля, передает агентство IRNA.
О гибели Али Хаменеи в день начала операции против Ирана сообщали израильские СМИ, однако в Тегеране опровергали эту информацию. Даже официальный представитель МИД ИРИ Эсмаил Багаи в беседе со «Sky News» накануне говорил, что Хаменеи и глава государства Масуд Пезешкиан живы и находятся в безопасности. 28 февраля в ИРИ объявили, что руководство страны, в том числе и сам верховный лидер, было эвакуировано в безопасное место.
Издание «ABC News» сообщило, что Вашингтон также планировал ликвидировать Пезешкиана. В целом США и Израиль изначально не скрывали, что одними из целей их атак на Иран являются ключевые фигуры иранского руководства, в том числе Али Хаменеи и начальник штаба вооруженных сил Сейед Абдулрахим Мусави.
Сам президент США Дональд Трамп после начала операции «Эпическая ярость» заявил, что цель Вашингтона в ИРИ заключается в защите «американского народа» и в устранении «непосредственных угроз со стороны иранского режима», а также в ликвидации нынешнего правительства республики.
«НЕВИДАННЫЙ УДАР»
Утром 28 февраля Израиль нанес «превентивный» удар по Ирану в рамках операции «Щит Иегуды», которую премьер-министра Беньямин Нетаньяху назвал «Рыком льва». Позже Трамп тоже подтвердил начало военной операции США против республики.
В ответ на это Иран выпустил по Израилю десятки ракет и атаковал американские авиабазы на Ближнем Востоке. По данным ISNA, ИРИ применила гиперзвуковые ракеты «Фаттах» в ответ на удары США и Израиля. Также в КСИР в воскресенье заявили об ударе по штаб-квартире ЦАХАЛ и 27 военным базам США, передает «Tasnim».
1 марта Дональд Трамп пригрозил Ирану невиданным ударом. Об этом американский президент заявил в ответ на сообщение КСИР о начале «самой ожесточенной наступательной операции в истории ВС ИРИ» против США и Израиля.
«Иран заявил, что они собираются нанести очень сильный удар сегодня, сильнее, чем когда-либо. Однако им не стоит этого делать, иначе мы нанесем по ним удар невиданной силы, которая не применялась прежде», - написал Трамп в одной из соцсетей.
Между тем, стороны продолжают бомбить друг друга. Под обстрел попадают и объекты в других странах Ближнего Востока, не задействованных в конфликте. Например, в КСИР сообщили, что в воскресенье в ОАЭ и Катаре вновь произошли взрывы на американских военных базах.
ЗАКРЫТИЕ ПРОЛИВА: НЕФТЬ И ИНТЕРЕС США
Кроме того, накануне военно-морская миссия «ЕС Aspides» сообщила, что суда якобы получают от Корпуса стражей исламской революции Ирана сообщения о закрытии пролива на фоне конфликта ИРИ с Израилем и США. По данным «Wall Street Journal», десятки танкеров изменили маршрут и шли в обход Ормузского пролива на фоне эскалации на Ближнем Востоке.
При этом доктор политических наук, профессор Ваге Давтян считает, что закрытие Ормузского пролива отвечает геоэкономическим интересам США, так как сдерживает экономический рост в Азии и увеличивает зависимость Европы от американского СПГ.
«Глобальное значение Ормуза определяется не только географией, но и объемами. Через него проходит 20–25% мирового ежедневного потребления нефти и около трети торговли сжиженным природным газом, основным поставщиком которого является Катар. Бассейн Персидского залива содержит почти половину мировых доказанных запасов нефти и около 40% газа. Годовая стоимость транспортируемых энергоресурсов составляет порядка $500 млрд в энергетическом эквиваленте. Это артерия, сбой в которой немедленно трансформируется в ценовой шок. В случае длительной парализации пролива в мировой экономике формируется дефицит нефти и сжиженного газа. Более того, около 70% резервных мощностей ОПЕК сосредоточено именно в странах Персидского залива, которые также зависят от Ормуза. Подобная конфигурация в значительной степени отвечает геоэкономическим интересам США: сдерживание экономического роста Азии, резкое усиление зависимости ЕС от американских поставок СПГ, а также возможность давления на одного из своих ключевых конкурентов на нефтяном рынке — ОПЕК», - объяснил он в разговоре с РИА Новости.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что страны Запада безосновательно пытаются оправдать нападения на Иран мнимыми угрозами, прикрываясь тем, что они якобы исходят от ядерной программы Тегерана, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
