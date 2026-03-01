В Иране ликвидировали верховного лидера аятоллу Хаменеи

Между тем, боевые действия в регионе продолжаются. На фоне конфликта даже закрыт важный для поставок нефти Ормузский пролив. По мнению экспертов, это приведет к дефициту топлива и будет на руку руководству США.

УБИТ ХАМЕНЕИ

1 марта в Иране подтвердили гибель верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Об этом сообщило государственное телевидение республики. По данным агентства «Tasnim», Хаменеи был убит в своем офисе ранним утром 28 февраля.

«(Верховный лидер – прим. НСН) в момент гибели был занят государственной деятельностью на своем месте работы, эта подлая атака произошла в первые часы утра субботы», - указано в материале.