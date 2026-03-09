Цена нефти Brent обновила рекорд с июля 2022 года

ЦЕНЫ НА НЕФТЬ ВЫРОСЛИ

9 марта цены на нефть Brent обновили рекорд с июля 2022 года. Ночью понедельника в 01:15 по Москве с поставкой в мае 2026 года на лондонской бирже ICE стоимость барелля превысила $111 и торговалась на уровне $111,4. Через некоторое время после этого показатель был около $110, пишет RT. Рост составил 19,37%.

При этом уже утром понедельника стоимость нефти Brent на бирже ICE впервые с 17 июня 2022-го превысила $119 за баррель. Согласно данным площадки, в ходе торгов фьючерсы на сырье с поставкой в мае подорожали более чем на 28%. К 05:30 по московскому времени цена нефти Brent взлетела до $119,36 за баррель. При этом минутами позже стоимость сырья достигла уровня $117,8.