Цена нефти Brent обновила рекорд с июля 2022 года
Согласно подсчетам биржи ICE, показатели превысили отметку в $119 за баррель.
Из-за обострившегося конфликта на Ближнем Востоке произошел резкий рост цен на нефть. 9 марта он обновил очередной рекорд с июля 2022 года. Показатели превысили отметку в $119 за баррель. Президент США Дональд Трамп заверяет, что это временная ситуация. При этом эксперты говорят, что рост цен на нефть будет зависеть в том числе от степени повреждения инфраструктуры стран-производителей нефти на Ближнем Востоке в ходе конфликта.
ЦЕНЫ НА НЕФТЬ ВЫРОСЛИ
9 марта цены на нефть Brent обновили рекорд с июля 2022 года. Ночью понедельника в 01:15 по Москве с поставкой в мае 2026 года на лондонской бирже ICE стоимость барелля превысила $111 и торговалась на уровне $111,4. Через некоторое время после этого показатель был около $110, пишет RT. Рост составил 19,37%.
При этом уже утром понедельника стоимость нефти Brent на бирже ICE впервые с 17 июня 2022-го превысила $119 за баррель. Согласно данным площадки, в ходе торгов фьючерсы на сырье с поставкой в мае подорожали более чем на 28%. К 05:30 по московскому времени цена нефти Brent взлетела до $119,36 за баррель. При этом минутами позже стоимость сырья достигла уровня $117,8.
Кроме того, цены на газ в Европе впервые с 11 января 2023 года превысили $800, пишет RT. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE. Отмечается, что стоимость апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до примерно $820 за 1 тысячу куб. м, или €68,635 за МВт-ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт-ч). Рост котировок с начала дня составляет более 27%.
Президент США Дональд Трамп заявил, что резкий рост цен на нефть — это краткосрочное явление. На своей странице в одной из соцсетей он написал, что ситуация изменится, как только будет уничтожена «иранская ядерная угроза».
«Это очень малая цена за безопасность и мир для США и всего мира», - сказал американский лидер.
Между тем, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заметил, что голос России в мировой экономике зазвучал еще громче после того, как цены на нефть превысили $100 за баррель, передает RT. В своем Telegram-канале он написал, что теперь, когда реальность вновь взяла свое, игнорировать РФ попросту невозможно. Дмитриев заметил, что Россия является системообразующим поставщиком энергии, без которого невозможны ни глобальная стабильность, ни устойчивая модель мирового роста.
ПРИЧИНЫ
Резкий рост цен на нефть в том числе связан с обострившимся 28 февраля конфликтом на Ближнем Востоке. Тогда Израиль и США ударили по Ирану, после чего ИРИ в ответ ракетами атаковала Израиль и американские военные базы в регионе.
В том числе операция сопровождается ударами по объектам нефтяной промышленности стран Ближнего Востока. К таким действиям прибегают как США с Израилем, так и Иран, который атакует территории соседних государств с начала войны.
Кроме того, ИРИ ограничила танкерное судоходство в Ормузском проливе. Он имеет огромное значение для мировых поставок нефти. Известно, что в общей сложности через пролив проходит около 20% всего мирового экспорта нефти и примерно 30% СПГ. Ежедневно через него проходили от 200 до 300 судов с полезными ископаемыми из стран Персидского залива. За сутки через пролив шли 17-20 млн баррелей нефти, а также около 300 млн кубометров СПГ.
К тому же после закрытия Ормузского пролива Иран атаковал там несколько иностранных танкеров. По словам эксперта Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, это тоже ударило по нефтяному рынку.
«С одной стороны, пострадают все страны-потребители. 80% углеводородов из Персидского залива шли на азиатский рынок, но цены выросли в итоге для всех. Пока ни в одном государстве до остановки автомобилей из-за нехватки бензина не дошло, потому что у стран-импортеров есть стратегические запасы нефти. Пока физического дефицита нет, но он приближается, а цены идут вверх. Ормузский пролив нас не касается, мы свободно проходим на азиатские рынки. Поэтому у нас в этом смысле все хорошо, доставляем нефть и зарабатываем. Но сейчас 20% мировой торговли нефтью остановилось. Чем дольше будет перекрытие, тем выше будет цена», - объяснил он в беседе с НСН.
При этом Юшков заметил, что пока сильнее всего страдает Европа и страны Персидского залива, которые теряют прибыль.
«Вторая группа стран (которые пострадают от ситуации – прим. НСН) — это производители, чья нефть оказалась заблокирована внутри Персидского залива. Это Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Ирак, Бахрейн, Кувейт и Катар. Катар не может вывезти СПГ, поэтому пока остановил добычу. А в Европе продолжается отопительный сезон, импортировать сложнее, потому что цены выросли, газа в хранилищах Европы становится все меньше. Им придется много закачивать газ на протяжении всего 2026 года. Поэтому высокие цены на газ в Европе будут держаться весь год из-за повышенного спроса», - рассказал эксперт.
ЧТО БУДЕТ С ПОСТАВКАМИ И ЦЕНАМИ?
Накануне издание «Bloomberg» сообщило, что из-за закрытия Ормузского пролива нефтедобывающие компании ОАЭ и Кувейта приступили к сокращению добычу нефти. В Abu Dhabi National Oil Co. заявили, что «регулируют уровни добычи на шельфе для удовлетворения потребностей в хранении». При этом в Kuwait Petroleum Corp. сообщили о снижении добычи на своих месторождениях после угрозы со стороны Ирана безопасному проходу судов через Ормузский пролив. KNPC объявила о превентивном сокращении добычи сырья и операций по переработке.
До этого глава Минэнерго Катара Саад Шерида аль-Кааби предположил, что конфликт на Ближнем Востоке вынудит страны Персидского залива прекратить добычу энергоносителей. Это, по его прогнозам, приведет к росту цен на нефть до $150 за баррель, а на газ — почти в четыре раза, передает «Financial Times». Аналитик Игорь Юшков подтвердил, что, если нефтяная инфраструктура стран-производителей нефти будет повреждена настолько, что ее потребуется восстанавливать несколько месяцев, цены на нефть могут дойти до рекордных значений.
«Когда пролив разблокируют, цена снизится, но все будет зависеть от того, как сильно пострадает нефтяная инфраструктура. Ремонт объектов может занять месяцы, от этого и будет зависеть итоговый рост цен на нефть. То же самое с газом, не важно, у кого ты покупал. Он весь подорожал. Все это закладывается в стоимость конечных продуктов, в стоимость электроэнергии, перевозку, конечные товары. Это в итоге поднимает цены на все, инфляция раскручивается. Это угроза мировой экономике, очевидное торможение», - отметил он в разговоре с НСН.
Ранее спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что рост цен на нефть приведет к разоблачению ошибок Европейского союза по ограничению энергетики России, которая теперь будет жизненно необходимой, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
