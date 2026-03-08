ОАЭ впервые ударили по Ирану

ПЕРВЫЙ ОТВЕТ ОАЭ

8 марта ОАЭ впервые нанесли удар по Ирану. По данным израильского портала «Ynet», целью Абу-Даби якобы стали опреснительные сооружения в республике. Речь идет о конструкциях на заводе по опреснению воды.

В Израиле полагают, что эта атака была осуществлена как сигнал Тегерану, что, если иранские атаки усилятся, то Эмираты могут присоединиться к кампании против ИРИ в ограниченном формате, пишет издание.

Официальных сообщений от Минобороны ОАЭ по этому поводу пока не поступало. В ведомстве лишь отчитались о сбитых баллистических ракетах и беспилотниках, часть из которых упала на территории страны. В результате иранской атаки погибли четыре человека.