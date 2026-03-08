ОАЭ впервые ударили по Ирану
Это произошло после ряда атак ИРИ на объекты в Эмиратах, в частности на аэропорт в Дубае.
Эмираты впервые атаковали объекты в Иране. Это произошло через неделю после первых ударов Тегерана по дубайскому аэропорту и ряду гражданских объектов в ОАЭ. При этом иранский президент Масуд Пезешкиан накануне заверил, что ИРИ больше не будет бить по соседним ближневосточным государствам при отсутствии агрессии с их территорий.
ПЕРВЫЙ ОТВЕТ ОАЭ
8 марта ОАЭ впервые нанесли удар по Ирану. По данным израильского портала «Ynet», целью Абу-Даби якобы стали опреснительные сооружения в республике. Речь идет о конструкциях на заводе по опреснению воды.
В Израиле полагают, что эта атака была осуществлена как сигнал Тегерану, что, если иранские атаки усилятся, то Эмираты могут присоединиться к кампании против ИРИ в ограниченном формате, пишет издание.
Официальных сообщений от Минобороны ОАЭ по этому поводу пока не поступало. В ведомстве лишь отчитались о сбитых баллистических ракетах и беспилотниках, часть из которых упала на территории страны. В результате иранской атаки погибли четыре человека.
Накануне президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил, что страна находится в состоянии войны. При этом он заверил граждан в обеспечении их безопасности и защите государства. По словам политика, трудности лишь сделают страну сильнее.
«У ОАЭ толстая кожа и горькое мясо — мы не легкая добыча», - заявил Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в интервью «Sky News Arabia».
При этом Эмираты еще ни разу до сегодняшнего дня не наносили ответные удары по Ирану, не смотря на периодические прилеты иранских беспилотников на их территорию.
АТАКИ НА ОАЭ
После обострения конфликта Ирана с США и Израилем 28 февраля Тегеран начал атаковать американские военные базы на Ближнем Востоке. Ударам почти сразу подверглись объекты на территории ОАЭ.
На протяжении недели ИРИ несколько раз атаковала дубайский аэропорт, обломки беспилотников также попадали в гражданские объекты, в том числе в отели и достопримечательности. В Эмиратах есть пострадавшие и погибшие.
Предыдущий удар ИРИ был нанесен 7 марта по аэропорту Дубая, из-за чего авиагавань временно прекратила работать, и одной из высоток в районе Дубай Марина. В результате этого начался пожар на одном из верхних этажей 90-этажного здания 23-Marina. По данным Telegram-канала «Mash», в высотке могли находиться сотрудники ЦРУ. Спасатели эвакуировали людей из здания, обломки рухнули на мост Дубай-Хиллс и подожгли машину.
При этом накануне президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Временный руководящий совет республики приказал больше не бить по соседним ближневосточным странам при отсутствии атак с их территорий. Политик извинился перед представителями соседних государств и призвал урегулировать имеющиеся противоречия с помощью дипломатии вместо того, чтобы «быть игрушками Вашингтона и Тель-Авива».
Первый раз Иран атаковал аэропорты Дубая 1 марта. Тогда авиасообщение было прекращено. Позже перелеты частично удалось возобновить только 2 марта.
Кроме того, в результате попадания иранского дрона начался пожар в знаменитом отеле Бурдж-аль-Араб и в пятизвездочном отеле «Fairmont The Palm» на искусственном острове «Пальма Джумейра», БПЛА ИРИ также сбили рядом с самым высоким зданием в мире Бурдж-Халифой.
Ранее преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в интервью НСН заметил, что страны Персидского залива, которые оказались втянуты в войну с Ираном, не откажутся от сотрудничества с США, однако пока без ответа остается вопрос, что будет с ИРИ и системой безопасности на Ближнем Востоке.
