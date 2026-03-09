В США женщина обстреляла дом певицы Рианны

Женщина обстреляла из машины дом американской певицы Рианны (Робин Рианны Фенти) в Беверли-Хиллз. Об этом сообщает Los Angeles Times, ссылаясь на источник в полиции Лос-Анджелеса.

«В воскресенье женщина произвела несколько выстрелов в дом поп-звезды Рианны в Беверли-Хиллз, одна пуля попала в стену особняка», - отмечает издание.

По его данным, во время нападения певица находилась в доме. В результате инцидента никто не пострадал, пишет RT.

Как отметили в полиции, нападавшая - 30-летняя женщина на белой машине марки Tesla. Она совершила около десяти выстрелов. Женщину взяли под стражу.

Ранее Рианна представила коллекцию одежды и сувениров в честь 20-летия музыкальной карьеры.

