В США женщина обстреляла дом певицы Рианны
Женщина обстреляла из машины дом американской певицы Рианны (Робин Рианны Фенти) в Беверли-Хиллз. Об этом сообщает Los Angeles Times, ссылаясь на источник в полиции Лос-Анджелеса.
«В воскресенье женщина произвела несколько выстрелов в дом поп-звезды Рианны в Беверли-Хиллз, одна пуля попала в стену особняка», - отмечает издание.
По его данным, во время нападения певица находилась в доме. В результате инцидента никто не пострадал, пишет RT.
Как отметили в полиции, нападавшая - 30-летняя женщина на белой машине марки Tesla. Она совершила около десяти выстрелов. Женщину взяли под стражу.
Ранее Рианна представила коллекцию одежды и сувениров в честь 20-летия музыкальной карьеры.
