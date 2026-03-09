Отелям РФ рекомендовали не размещать туристов из Китая на «несчастливых» этажах

Отелям в России рекомендовали не размещать туристов из Китая в номерах и на этажах, в обозначении которых есть цифра 4. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приложение к предварительному национальному стандарту «Туризм и сопутствующие услуги. Рекомендации по адаптации объектов индустрии туризма для приема иностранных туристов».

В документе говорится, что при размещении гостей из КНР «следует избегать размещения в номерах и на этажах, в идентификации которых присутствует цифра "четыре"». В Китае эта цифра считается несчастливой из-за созвучия со словом «смерть».

Кроме того, нацстандарт рекомендует в том числе обеспечить наличие в номерах для китайских туристов чайника, листового чая (зеленый, улун, пуэр), травяных сборов предпочтительно производства КНР, макаронных изделий быстрого приготовления в стаканах, одноразовых палочек для еды. В меню отелей советуют включать рис, лапшу, супы, паровые блюда, гарниры из овощей и китайские закуски. Также гостиницам рекомендовали обеспечить условия для приема оплаты по популярным в Китае платежным системам, пишет RT.

Как ожидается, стандарт вступит в силу в России с 1 июня текущего года. Документ носит рекомендательный характер.

Ранее в Российском союзе туриндустрии (РСТ) рассказали, что больше половины туристического потока в Россию в 2025 году пришлось на граждан Китая.

