Дипломаты РФ помогли россиянам после экстренной посадки самолета в Янгоне

Сына погибшего аятоллы Али Хаменеи — Моджтабу — избрали новым верховным лидером Ирана Иран провёл 30-ю волну ударов по целям США и Израиля на Ближнем Востоке Биржевые цены на газ в Европе превысили отметку в 800 долларов за тысячу кубометров В подмосковном Звенигороде продолжается операция по поиску троих пропавших детей Мошенники стали использовать схему «обратного звонка» Фильм «Царевна-лягушка 2» стал лидером кинопроката в России и СНГ по итогам минувших выходных