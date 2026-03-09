Дипломаты РФ помогли россиянам после экстренной посадки самолета в Янгоне

Дипломаты посольства России в Мьянме помогли российским туристам после экстренной посадки самолета Тюмень – Нячанг в Янгоне. Об этом говорится в сообщении российской дипмиссии.

Самолёт Azur Air из Тюмени в Нячанг, подавший сигнал тревоги, сел в Янгоне

Ранее борт авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс ZF-2559 Тюмень – Нячанг, экстренно сел в городе Янгон.

«Пассажиры и экипаж не пострадали. Сотрудники посольства России в Мьянме оказали помощь находившимся на борту», - рассказали в ведомстве.

Дипломаты помогли россиянам в прохождении паспортного контроля и размещении в гостиницах. Также посольство содействовало в получении разрешения от властей Мьянмы на пролет через воздушное пространство страны и посадку в Янгоне резервного самолета, на котором продолжат рейс.

