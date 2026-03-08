СМИ: Фамилия нового верховного лидера Ирана останется Хаменеи

Фамилия нового верховного лидера Ирана останется такой же, какой была у погибшего несколько дней назад духовного лидера страны Али Хаменеи. Об этом сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на члена Совета экспертов, участвующих в выборе нового лидера исламской республики.

В Иране ликвидировали верховного лидера аятоллу Хаменеи

По словам представителя совета, новый руководитель Исламской Республики уже избран.

«Фамилия Хаменеи останется и у нового верховного лидера», - представитель совета.

Ранее наиболее вероятным кандидатом на пост считался сын покойного Али Хаменеи - Моджтаба Хаменеи.

На прошлой недели власти Ирана подтвердили гибель верховного лидера Али Хаменеи и ряда высокопоставленных военных, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
