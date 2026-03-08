Совет экспертов ИРИ определил кандидата на пост верховного лидера

В Иране Совет экспертов определил кандидата на пост верховного лидера республики. Об этом сообщает агентство «Mehr» со ссылкой на члена ассамблеи Мохаммада-Мехди Мирбагери.

Он рассказал, что члены совета приложили максимум усилий, чтобы определить кандидата. При этом Мирбагери добавил, что остались небольшие препятствия, которые необходимо будет разрешить в ближайшее время.

Между тем, член совета от остана Хорасан-Резави Ахмад Аламолхода подчеркнул, что по конституции ИРИ никто из членов Совета экспертов не имеет права изменить свое мнение. Он объяснил, что теперь все будет зависеть от секретаря совета аятоллы Хоссейни Бушери, который должен публично объявить о решении органа.

Ранее эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов в интервью НСН заметил, что иранские элиты могут использовать выборы аятоллы для того, чтобы выйти из изначально проигрышного столкновения с более технологически сильным противником — США и Израилем.

