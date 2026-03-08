Совет экспертов ИРИ определил кандидата на пост верховного лидера

В Иране Совет экспертов определил кандидата на пост верховного лидера республики. Об этом сообщает агентство «Mehr» со ссылкой на члена ассамблеи Мохаммада-Мехди Мирбагери.

Он рассказал, что члены совета приложили максимум усилий, чтобы определить кандидата. При этом Мирбагери добавил, что остались небольшие препятствия, которые необходимо будет разрешить в ближайшее время.