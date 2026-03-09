Цена газа в Европе превысила $800 впервые с 2023 года
9 марта 202610:56
Стоимость газа на бирже в Европе превысила $800 за 1 тысячу кубических метров впервые с января 2023 года. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.
В понедельник на открытии торгов цена апрельского фьючерса на нидерландском хабе TTF составляла около $820 за 1 тыс. куб. м. Согласно текущему обменному курсу евро к доллару, стоимость ресурса достигла 68,635 евро за МВт·ч.
Ранее цена нефти марки Brent на бирже ICE превысила $119 за баррель впервые с июня 2022 года.
