Цена газа в Европе превысила $800 впервые с 2023 года

В понедельник на открытии торгов цена апрельского фьючерса на нидерландском хабе TTF составляла около $820 за 1 тыс. куб. м. Согласно текущему обменному курсу евро к доллару, стоимость ресурса достигла 68,635 евро за МВт·ч.

Ранее цена нефти марки Brent на бирже ICE превысила $119 за баррель впервые с июня 2022 года.

