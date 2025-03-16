Рубио и Лавров обсудили дальнейшие шаги по итогам встреч в Саудовской Аравии

В ходе телефонного разговора глава Госдепа США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили дальнейшие действия после недавних встреч в Саудовской Аравии. Об этом сообщили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Известно, что стороны договорились о продолжении работы по восстановлению связей между США и РФ.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что между РФ и действующей администрацией США был восстановлен диалог, который теперь осуществляется регулярно по различным каналам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

