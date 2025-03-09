Франция выделит Украине оружие на 195 миллионов евро за счет активов России
Франция выделит Украине оружие и боеприпасы на 195 миллионов евро за счет процентов, начисленных на замороженные российские активы. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью Tribune Dimanche.
Как сообщил французский министр обороны, эти деньги позволят поставить Киеву 155-мм артиллерийские снаряды, а также управляемые авиабомбы AASM, совместимые с истребителями Mirage 2000. Кроме того, Франция ускорит передачу украинской армии старой бронетехники, включая колесные танки AMX-10RC и бронированные машины VAB.
В интервью Лекорню также акцентировал внимание на том, что Франция должна увеличить темпы производства вооружений.
Ранее Украина получила от Великобритании 752 млн фунтов стерлингов, которые обеспечены доходами от замороженных активов России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru