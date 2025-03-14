Путин вчера выслушал Уиткоффа и передал через него информацию для Трампа

Президент России Владимир Путин вчера поздно вечером принял спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа, передал через него информацию и дополнительные сигналы для Трампа, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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По его словам, по вопросу урегулирования на Украине есть основания испытывать осторожный оптимизм.

Песков также подчеркнул, что в России и Соединенных Штатах есть понимание, что разговор президентов необходим, однако время разговора лидеров друг стран пока не согласовано.

Кроме того, Песков заявил, что отечественный рынок открыт для зарубежных инвесторов, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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