Путин вчера выслушал Уиткоффа и передал через него информацию для Трампа

По его словам, по вопросу урегулирования на Украине есть основания испытывать осторожный оптимизм.

Песков также подчеркнул, что в России и Соединенных Штатах есть понимание, что разговор президентов необходим, однако время разговора лидеров друг стран пока не согласовано.

Кроме того, Песков заявил, что отечественный рынок открыт для зарубежных инвесторов, отмечает RT.

