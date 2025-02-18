Комплимент Маска и фантомная делегация Киева: РФ и США готовятся к переговорам
Пока российская и американская стороны настраиваются на предстоящие переговоры, Илон Маск уже успел выразить восхищение делегацией РФ, а главы ЕС провели в Париже бесполезный «ответный» саммит.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встретился с представителями команды американского лидера Дональда Трампа в преддверии российско-американских переговоров в Эр-Рияде.
В разговоре с телеканалом CNN Дмитриев по итогам встреч отметил, что Трамп прекрасно решает проблемы.
«Все, что я могу сказать, — они отлично решают проблемы. И я думаю, что президент Трамп отлично решает проблемы», — заявил он.
При этом Дмитриев подчеркнул, что американцы пока не давали своим российским визави каких-либо обещаний. По словам главы РФПИ, Москва в первую очередь стремится ослабить санкции. Также он убежден, что экономики двух стран могли бы только выиграть от сотрудничества.
НОРМАЛИЗАЦИЯ ОТНОШЕНИЙ
Российская делегация в лице главы МИД России Сергея Лаврова и помощника президента РФ Юрия Ушакова прибыла в Эр-Рияд во вторник, 18 февраля. В Саудовской Аравии должны пройти консультации Москвы и Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине.
По данным телеканала CNN, в делегацию США в Эр-Рияде входят госсекретарь Марко Рубио, помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, а также спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Ушаков также ранее сообщал о возможном присутствии Дмитриева на консультациях, который уже участвовал ранее в переговорах с Уиткоффом. Их разговор как раз предшествовал телефонному звонку президента России Владимира Путина с Трампом.
При этом украинских представителей на этих переговорах не будет.
Так, накануне Ушаков в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что главной задачей делегаций в Эр-Рияде будет начало нормализации отношений между США и РФ. По его мнению, это был бы идеальный результат встречи для двух делегаций.
«Посмотрим, главное начать реальную нормализацию отношений между нами и Вашингтоном», - отметил он.
Глава РФПИ Дмитриев в свою очередь подчеркнул, что американский бизнес потерял $300 млрд на фоне ухода из России.
«Отношения США и России очень важны для мира. По моему мнению, важно, чтобы США и Россия сотрудничали. Вместе мы сможем решить проблемы», — рассказал он CNN.
При этом Ушаков поделился, что американская сторона еще не назначила своего главного переговорщика, который мог бы вести дела по Украине с российской стороной. Об этом он рассказал в эфире Первого канала.
«Сейчас вопрос в том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. Потому что американская сторона еще не назначила главного своего переговорщика, который мог бы вести дела с нами», - сказал помощник президента.
В свою очередь пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что общение двух делегаций будет нацелено не только на «восстановление всего комплекса российско-американских отношений», но и на «подготовку возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов». Об этом он рассказал журналистам накануне.
ВСЕ-ТАКИ ТРЕХСТОРОННИЕ?
При этом на вопрос журналистов о том, будут ли это только двусторонние переговоры, Ушаков однозначно ответил, что речь идет только о переговорах с американской стороной. Так он прокомментировал вопрос журналистов о прибытии в Эр-Рияд некой группы украинских представителей.
«Это чисто двусторонние переговоры. Никаких трёхсторонних переговоров в Эр-Рияде не может быть», - подчеркнул он.
Ранее в связи с этим глава Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не признает результаты каких-либо переговоров между РФ и США по украинскому конфликту в Саудовской Аравии. Об этом он рассказал в ходе онлайн-пресс-конференции с украинскими журналистами из Абу-Даби.
«Украина расценивает любые переговоры об Украине без Украины как не имеющие результатов. Мы не можем признавать какие-либо вещи или договоренности о нас без нас. И мы не будем такие договоренности признавать», - передает его слова агентство Укринформ.
При этом депутат Госдумы Алексей Чепа считает, что Зеленский не сможет сорвать процесс мирного урегулирования конфликта, отказываясь признавать переговоры Москвы и Вашингтона. Его слова приводит «Лента.ру».
«Нервозность Зеленского на фоне контактов России и США очевидна, отсюда и неадекватные заявления. Он уже высказывался и по Мюнхенской конференции, и относительно разговора президентов России и США… У меня нет сомнений, что Зеленскому не удастся сорвать переговоры о прекращении конфликта. После президентских выборов на Украине его уже не будет», - поделился он.
При этом Чепа подтвердил, что информация о присутствии украинской делегации в Саудовской Аравии действительно есть.
«Хотя Зеленский и отказывается признавать переговоры в Саудовской Аравии, есть информация, что кто-то от Украины туда все же едет», - заявил он.
ЭКСТРЕННЫЙ САММИТ
При этом российская делегация до начала переговоров уже успела произвести впечатление на бизнесмена и главу департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илона Маска.
«Вот как выглядит компетентное руководство», — написал он в соцсети Х в ответ на пост другого предпринимателя Марио Науфаля.
Науфаль в свою очередь опубликовал сообщение с информацией о прибытии Ушакова и Лаврова в Эр-Рияд.
Предстоящие переговоры РФ и США уже успели обсудить и лично американский лидер Дональд Трамп с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщило Politico.
Уточняется, что телефонный разговор президентов носил «дружеский» характер и длился около получаса.
При этом Европа тоже не осталась в стороне об обсуждения украинского вопроса. Так, в столице Франции в понедельник вечером собрались главы Франции, Испании, ФРГ, Италии, а также главы НАТО и Евросоюза. Экстренные консультации были организованы Макроном на фоне инициатив США по решению украинского кризиса.
Однако премьер-министр Италии Джорджа Мелони осталась недовольна саммитом в Париже, сообщает итальянская газета La Stampa со ссылкой на источники в ее окружении.
Уточняется, что Мелони сочла выбранную лидером Франции формулу саммита неправильной. По ее мнению, Брюссель был бы более предпочтительным местом для таких мероприятий, чтобы все страны могли выразить свою точку зрения.
В свою очередь премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил журналистам, что по итогам экстренного саммита европейских лидеров не было принято никаких решений.
«Такие встречи не заканчиваются решениями. Это не орган, который мог принимать решения», - приводит его слова РИА Новости.
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