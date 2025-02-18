Комплимент Маска и фантомная делегация Киева: РФ и США готовятся к переговорам

При этом украинских представителей на этих переговорах не будет.

Так, накануне Ушаков в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что главной задачей делегаций в Эр-Рияде будет начало нормализации отношений между США и РФ. По его мнению, это был бы идеальный результат встречи для двух делегаций.

«Посмотрим, главное начать реальную нормализацию отношений между нами и Вашингтоном», - отметил он.

Глава РФПИ Дмитриев в свою очередь подчеркнул, что американский бизнес потерял $300 млрд на фоне ухода из России.

«Отношения США и России очень важны для мира. По моему мнению, важно, чтобы США и Россия сотрудничали. Вместе мы сможем решить проблемы», — рассказал он CNN.

При этом Ушаков поделился, что американская сторона еще не назначила своего главного переговорщика, который мог бы вести дела по Украине с российской стороной. Об этом он рассказал в эфире Первого канала.

«Сейчас вопрос в том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. Потому что американская сторона еще не назначила главного своего переговорщика, который мог бы вести дела с нами», - сказал помощник президента.

В свою очередь пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что общение двух делегаций будет нацелено не только на «восстановление всего комплекса российско-американских отношений», но и на «подготовку возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов». Об этом он рассказал журналистам накануне.

ВСЕ-ТАКИ ТРЕХСТОРОННИЕ?

При этом на вопрос журналистов о том, будут ли это только двусторонние переговоры, Ушаков однозначно ответил, что речь идет только о переговорах с американской стороной. Так он прокомментировал вопрос журналистов о прибытии в Эр-Рияд некой группы украинских представителей.