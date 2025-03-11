«Бьют перед переговорами»: Россия и Москва подверглись самой массовой атаке БПЛА

В 4 часа утра 11 марта началась самая массовая атака беспилотников на Москву и Подмосковье с начала спецоперации России на Украине — за ночь над столичным регионом был сбит 91 дрон. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

На местах падения дронов работают специалисты экстренных служб. Для обеспечения безопасности полетов, по словам представителя Росавиации Артема Кореняко, были временно закрыты аэропорты Жуковский, Домодедово, Шереметьево и Внуково.

Всего, по данным Минобороны России, за ночь над российской территорией дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 337 украинских беспилотников: помимо 91 БПЛА в Москве и Подмосковье, 126 дронов уничтожили в Курской области, 38 — в Брянской области, 25 — в Белгородской области, 22 — в Рязанской области, 10 — в Калужской области, по восемь — в Липецкой и Орловской областях, шесть — в Воронежской области и три — в Нижегородской области. В ведомстве заявили, что это самая массовая атака с начала 2025 года.