«Бьют перед переговорами»: Россия и Москва подверглись самой массовой атаке БПЛА
Самая массовая атака беспилотников на Москву и Московскую область произошла перед переговорами между США и Украиной в Саудовской Аравии — Киев намерен обменять военную и разведывательную помощь Вашингтона на отказ от ударов БПЛА.
В 4 часа утра 11 марта началась самая массовая атака беспилотников на Москву и Подмосковье с начала спецоперации России на Украине — за ночь над столичным регионом был сбит 91 дрон. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
На местах падения дронов работают специалисты экстренных служб. Для обеспечения безопасности полетов, по словам представителя Росавиации Артема Кореняко, были временно закрыты аэропорты Жуковский, Домодедово, Шереметьево и Внуково.
Всего, по данным Минобороны России, за ночь над российской территорией дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 337 украинских беспилотников: помимо 91 БПЛА в Москве и Подмосковье, 126 дронов уничтожили в Курской области, 38 — в Брянской области, 25 — в Белгородской области, 22 — в Рязанской области, 10 — в Калужской области, по восемь — в Липецкой и Орловской областях, шесть — в Воронежской области и три — в Нижегородской области. В ведомстве заявили, что это самая массовая атака с начала 2025 года.
Как уточнил губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщения о беспилотниках поступали из Котельников, Электростали, Подольска, Ленинского, Домодедово, Бронниц, Луховиц, Воскресенска, Раменского, Серпухова, Серебряных прудов, Зарайска и Коломны. Известно об одном погибшем и троих раненых в городском округе Домодедово (село Ям) и Ленинском городском округе (город Видное).
Глава региона добавил, что обломки БПЛА рухнули на многоквартирный дом на Северном шоссе (Раменское). Повреждения получили по меньшей мере семь квартир, расположенных на 19-22 этажах. Из них были эвакуированы 12 человек, в том числе трое детей. Часть эвакуированных разместили в находящейся по близости гимназии.
Атаковал беспилотник и многоквартирный дом на Домодедовской улице в Москве, отметил Собянин. Кровля дома получила незначительные повреждения.
Кроме того, по сообщениям Telegram-канала SHOT, обломки беспилотника повредили многоэтажный дом в ЖК «Пригород Лесное» в деревне Мисайлово. После этого в доме начался пожар. Также дрон взорвался возле жилого дома в городе Видное, обломки попали в верхние этажи жилого дома в деревне Сапроново,
В городском округе Домодедово, по словам его главы Евгении Хрусталевой, было приостановлено движение поездов через железнодорожную станцию Домодедово в обоих направлениях. Известно также о возгорании на парковке комплекса «Мираторг». По данным компании, в результате инцидента погиб охранник.
За ночь десять дронов было уничтожено над территорией соседней Калужской области, при этом никто не пострадал, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. Еще три уничтожены во Владимирской области, заявил губернатор Александр Авдеев. Угроза атаки БПЛА фиксировалась в Ярославской и Нижегородской областях, а также в Татарстане.
Это уже не первая массированная атака беспилотников на столичный регион. Так, летом 2023 года повреждения получили два здания комплекса «Москва-сити» — башня «IQ квартал» и автомойка «CrystalCity», офис Минцифры, взрывы были слышны в столичном районе Рассказовка, а также Наро-Фоминском и Одинцовском районе Подмосковья.
Кроме того, 10 сентября 2024 года над столичным регионом были уничтожены и перехвачены 20 беспилотников самолетного типа (всего над российской территорией тогда сбили 144 дрона).
АТАКА ПЕРЕД ПЕРЕГОВОРАМИ
Массированная атака на Москву и Подмосковье произошла непосредственно перед встречей украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии 11 марта, о которой сообщало агентство Reuters. Уточняется, что представители США хотят понять, насколько Киев готов пойти на уступки по отношению к России.
В свою очередь издание Financial Times отметило, что украинская делегация постарается уговорить Вашингтон возобновить военную и разведывательную поддержку Киева. В обмен Украина готова пойти на «частичное прекращение огня»: имеется в виду отказ от боевых действий в Черном море, а также от ударов беспилотников и ракет дальнего радиуса действия. Вместе с тем киевские власти не намерены объявлять о наземном перемирии, что противоречит идее президента США Дональда Трампа о скорейшем прекращении огня.
Госсекретарь США Марко Рубио назвал «частичное прекращение огня» «многообещающим», но «недостаточным», сообщает BBC News.
«Я не говорю, что этого достаточно, но это та уступка, которую нужно увидеть, чтобы положить конец конфликту», — отметил он.
По данным телеканала CNN, представители США также встретятся с российской делегацией в Саудовской Аравии на текущей неделе. Кремль эту информацию не подтверждал. Между тем, Bloomberg пишет, что спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, уже участвовавший в переговорах в Москве, после встречи с украинцами в Саудовской Аравии 13 марта прилетит в Москву к президенту России Владимиру Путину.
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