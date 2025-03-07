Киев получил от Лондона средства из доходов от замороженных активов РФ

Украина получила от Великобритании первые средства, которые обеспечены доходами от замороженных активов России. Об этом в своём Telegram-канале заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Он уточнил, что речь идёт о программе экстренного кредитования ERA, которая является инициативой стран «Большой семёрки» (G7).

«Мы получили 752 млн фунтов стерлингов... Средства направим на укрепление украинской обороноспособности», - написал премьер.

Ранее министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Эрик Ломбар назвал возможную конфискацию замороженных активов России «нарушением международного права», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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