Киев получил от Лондона средства из доходов от замороженных активов РФ
Украина получила от Великобритании первые средства, которые обеспечены доходами от замороженных активов России. Об этом в своём Telegram-канале заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
Он уточнил, что речь идёт о программе экстренного кредитования ERA, которая является инициативой стран «Большой семёрки» (G7).
«Мы получили 752 млн фунтов стерлингов... Средства направим на укрепление украинской обороноспособности», - написал премьер.
Ранее министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Эрик Ломбар назвал возможную конфискацию замороженных активов России «нарушением международного права», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru