Полезная встреча: О чем говорили Путин, Уиткофф и Кушнер в Кремле
Российский лидер назвал тему переговоров непростой.
Вечером 5 сентября в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина и спецпосланников американского лидера Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера. Это их восьмой визит в РФ. В этот раз переговоры в Кремле длились почти три часа. В РФ навали эту встречу полезной для обеих сторон. О чем говорили в Кремле с американскими переговорщиками — в материале НСН.
ПОЛЕЗНАЯ ВСТРЕЧА
Переговоры начались примерно в 20:00 по московскому времени. Встреча прошла в Представительском кабинете главы государства в Сенатском дворце на территории Кремля. Перед началом обсуждений российский лидер обменялся с гостями рукопожатиями.
Кроме Путина, Уиткоффа и Кушнера на переговорах также присутствовали спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, который встретил американских переговорщиков в московском аэропорту, помощник российского лидера Юрий Ушаков и заместитель главы Минфина США Джин Ланг, отвечающий за санкционную политику, пишет Axios. Также известно, что в состав американской делегации вошли представители совета нацбезопасности и госдепартамента США.
Начиная разговор, глава государства назвал его тему непростой.
«Ситуация, конечно, непростая, с которой нам предстоит сегодня разбираться», - заметил российский лидер.
При этом Путин добавил, что подобные контакты несут пользу, а усилия американского президента Дональда Трампа по содействию урегулированию украинского конфликта не прекращаются. Со своей стороны Уиткофф передал Путину наилучшие пожелания от лидера США и назвал общение с президентом РФ одной из самых значимых и запоминающихся страниц в своей практике.
По словам Ушакова, беседа по крайне серьезным вопросам продолжалась как в рабочей, так и в неформальной обстановке за обеденным столом.
«Переговоры были своевременными и весьма полезными для обеих сторон», - сказал он журналистам.
О ЧЕМ ГОВОРИЛИ?
По итогам переговоров в Кремле Юрий Ушаков сообщил, что в ходе встречи были отмечены реальные успехи армии России в продвижении в зоне боевых действий, выражена уверенность в достижении поставленных целей и подчеркнута необходимость устранения всех первопричин конфликта. Он уточнил, что с российской стороны были даны четкие и исчерпывающие оценки ситуации, складывающейся в ходе проведения СВО.
Помощник президента РФ объявил, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер не только высказывали традиционную заинтересованность в скорейшем окончании боевых действий, но и сформулировали целый ряд соображений насчет возможных путей урегулирования украинского конфликта, пишет РИА Новости.
Ушаков рассказал, что американская сторона учла замечание Путина. По словам помощника президента, речь идет о том, что киевский режим «перестал скрывать свою сущность». В ходе разговора Путин обратил внимание собеседников на процесс перезахоронения ряда главных нацистских преступников, происходящий на Украине.
По данным Reuters, представители России и США обсудили дальнейшие шаги в переговорах по урегулированию ситуации вокруг Украины, о которых вскоре будет объявлено. Ушаков рассказал, что Путин подтвердил намерение продолжать совместную с Вашингтоном работу по поиску политико-дипломатических способов выхода из конфликта. Отмечается, что целью визита американских переговорщиков было продолжение диалога по урегулированию кризиса.
Известно, что переговоры в Кремле вышли за рамки обсуждения путей решения украинского конфликта. Отдельное внимание стороны уделили экономическим вопросам и перспективам реализации масштабных совместных проектов, способных принести выгоду России и США.
«Американские представители серьезно подготовились к этой поездке», -заметил Ушаков в беседе с журналистами по итогам переговоров.
ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ
Во время переговоров в Кремле Владимир Путин заявил, что с начала суток 5 сентября Россия не наносила удары по объектам в Киеве, а Украина в ответ значительно снизила количество атак. Он рассказал, что просьба о приостановке ударов поступила по официальным каналам. При этом Путин подчеркнул, что Москва не договаривалась с Киевом о прекращении огня более чем на три дня.
Стивен Уиткофф поблагодарил российского лидера за трехдневную паузу в ударах по украинской столице. 6 сентября американские переговорщики прибудут в Киев.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объявил, что Путин распорядился не наносить удары по Киеву в течение трех дней. Ограничения действуют с 00:00 5 сентября до 23:59 8-го. Режим введен и украинской стороной.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Киев вслед за Москвой будет «соблюдать режим прекращения авиаударов по городам, задействованным в мирном процессе». В своем Telegram-канале он добавил, что это ограничение будет действовать вплоть до понедельника включительно. Зеленский сообщил, что связывался с Уиткоффом и Кушнером, во время их визита в Москву.
Ранее чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов в интервью НСН заявил, что прорывов в урегулировании конфликта на Украине по итогам очередного визита спецпосланников американского президента в Москву ждать не стоит, хотя Кремль и открыт для «конструктивных предложений» со стороны США.
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