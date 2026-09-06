Полезная встреча: О чем говорили Путин, Уиткофф и Кушнер в Кремле

ПОЛЕЗНАЯ ВСТРЕЧА

Переговоры начались примерно в 20:00 по московскому времени. Встреча прошла в Представительском кабинете главы государства в Сенатском дворце на территории Кремля. Перед началом обсуждений российский лидер обменялся с гостями рукопожатиями.

Кроме Путина, Уиткоффа и Кушнера на переговорах также присутствовали спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, который встретил американских переговорщиков в московском аэропорту, помощник российского лидера Юрий Ушаков и заместитель главы Минфина США Джин Ланг, отвечающий за санкционную политику, пишет Axios. Также известно, что в состав американской делегации вошли представители совета нацбезопасности и госдепартамента США.