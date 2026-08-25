А был ли мальчик? Зачем глава ЦРУ Рэтклифф прилетал в Москву
Визит главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву демонстрирует спешку, с которой США пытается разрешить украинский конфликт, сказал НСН Малек Дудаков. В свою очередь Александр Акимов предположил, что Рэтклифф хотел обсудить с российской стороной обмен заключенными и борьбу с терроризмом.
Директор ЦРУ Джон Рэтклифф мог прилететь в Москву не только для встречи с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, но и для общения с представителями российской переговорной группы по урегулированию конфликта на Украине. Об этом НСН заявил политолог-американист Малек Дудаков.
Директор ЦРУ Джон Рэтклифф приехал в Россию, сообщили CBS и портал Axios. Отмечается, что самолет приземлился в московском аэропорту Внуково утром 25 августа. Еще в январе 2025 года, сразу после назначения Рэтклиффа директором ЦРУ, глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что готов встретиться с американским коллегой, если Вашингтон проявит заинтересованность. Дудаков предположил, что Рэтклифф также мог встретиться в Москве с представителями российской переговорной группы по Украине.
«Конечно, Нарышкин — очевидный кандидат на переговоры с директором ЦРУ. Но нельзя исключать встречи Рэтклиффа с представителями нашей переговорной группы, которые проводили и проводят диалог с переговорщиками со стороны администрации Трампа по Украине — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Возможно, что с ними тоже обсуждались какие-то вопросы, связанные с Украиной. Сейчас, конечно, это тема номер один в наших отношениях. Нужно понимать, что Рэтклифф — это человек, который создает России больше всего проблем на украинском направлении, потому что именно он занят предоставлением разведданных Киеву. Именно он пролоббировал весной прошлого года предоставление этих разведданных после того, как американский лидер Дональд Трамп разругался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он действительно серьезный оппонент для нас: благодаря этим разведданным украинцы бьют по нашим нефтеперерабатывающим заводам, объектам инфраструктуры, логистическим центрам и так далее. Американцы пытаются так усилить свою переговорную позицию и ослабить нашу переговорную позицию», — сказал Дудаков.
Собеседник НСН добавил, что визит Рэтклиффа в Москву демонстрирует спешку, с которой Вашингтон пытается добиться прогресса в урегулировании конфликта на Украине.
«Его визит сейчас показывает спешку, с которой администрация Трампа пытается сейчас вернуться к украинскому треку. У Трампа поджимает время, до выборов в Конгресс остается буквально 70 дней, он пытается найти хотя бы какую-то точку приложения во внешней политике, в рамках которой можно было бы добиться каких бы то ни было достижений. С Ираном, сектором Газа, Кубой, где недавно был Рэтклифф, не получается организовать смену власти, теперь они активизируют переговорный трек с Россией. Не уверен, что у Рэтклиффа что-то получится, тем более, что у него “ястребиная” позиция. Но когда главный “ястреб” приезжает в Россию, можно ждать честного и жесткого разговора по душам, поэтому какая-то польза от этого визита может быть. Впрочем, какого-то прорыва на дипломатическом направлении, думаю, ждать не стоит», — отметил он.
В свою очередь член экспертного клуба «Дигория» Александр Акимов в разговоре с НСН допустил, что встреча могла включать в себя обсуждение таких вопросов, как обмен заключенными, борьба с международным терроризмом и так далее.
«Недавно действительно была информация относительно того, что возможны контакты на уровне руководителей российских и американских спецслужб. Естественно, что коллегой господина Рэтклиффа является Нарышкин. Вероятнее всего, встреча состоялась с ним, контакты на уровне руководителей спецслужб России и США носят регулярный и периодический характер, об этом заявляют представители и Службы внешней разведки России, и представители ЦРУ. Эти контакты значительно активизировались с приходом Дональда Трампа на пост президента США. Этот тренд продолжается. Обычно такие контакты происходят, когда договариваются об обмене заключенными или каких-то деликатных вопросах, связанных с деятельностью спецслужб. Вполне вероятно, что будут обсуждаться именно эти темы, тем более, ранее они затрагивались и активно прорабатывались. Также обсуждаются темы борьбы с международным терроризмом, экстремизмом, организованной преступностью и координации деятельности на тех направлениях, которые представляют взаимный интерес», — заявил Акимов.
Тем временем, согласно данным Flightradar24, самолет ВВС США, на котором Рэтклифф прилетел в Москву, покинул аэропорт Внуково. В Кремле подчеркнули, что на этой неделе у российского руководства не запланированы встречи с представителями администрации США. Американская сторона также воздержалась от официальных комментариев.
Официальных заявлений ни одной из сторон не звучало. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что не располагает информацией о прибытии транспортного самолета военно-воздушных сил США в Москву.
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