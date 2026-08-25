Директор ЦРУ Джон Рэтклифф мог прилететь в Москву не только для встречи с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, но и для общения с представителями российской переговорной группы по урегулированию конфликта на Украине. Об этом НСН заявил политолог-американист Малек Дудаков.

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф приехал в Россию, сообщили CBS и портал Axios. Отмечается, что самолет приземлился в московском аэропорту Внуково утром 25 августа. Еще в январе 2025 года, сразу после назначения Рэтклиффа директором ЦРУ, глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что готов встретиться с американским коллегой, если Вашингтон проявит заинтересованность. Дудаков предположил, что Рэтклифф также мог встретиться в Москве с представителями российской переговорной группы по Украине.

«Конечно, Нарышкин — очевидный кандидат на переговоры с директором ЦРУ. Но нельзя исключать встречи Рэтклиффа с представителями нашей переговорной группы, которые проводили и проводят диалог с переговорщиками со стороны администрации Трампа по Украине — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Возможно, что с ними тоже обсуждались какие-то вопросы, связанные с Украиной. Сейчас, конечно, это тема номер один в наших отношениях. Нужно понимать, что Рэтклифф — это человек, который создает России больше всего проблем на украинском направлении, потому что именно он занят предоставлением разведданных Киеву. Именно он пролоббировал весной прошлого года предоставление этих разведданных после того, как американский лидер Дональд Трамп разругался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он действительно серьезный оппонент для нас: благодаря этим разведданным украинцы бьют по нашим нефтеперерабатывающим заводам, объектам инфраструктуры, логистическим центрам и так далее. Американцы пытаются так усилить свою переговорную позицию и ослабить нашу переговорную позицию», — сказал Дудаков.