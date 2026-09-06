СМИ: О следующих шагах в переговорах по Украине объявят в ближайшие недели
Представители России и США обсудили дальнейшие шаги в переговорах по урегулированию ситуации вокруг Украины, о которых вскоре будет объявлено, сообщает Reuters.
Агентство ссылается на представителя американской администрации. По его словам, о следующих шагах будет объявлено в течение нескольких недель.
Президент России Владимир Путин во время встречи с посланниками американского лидера подтвердил настрой продолжать совместную с Вашингтоном работу по поиску
политико-дипломатических способов выхода из конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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