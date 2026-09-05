Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву
В московском аэропорту приземлился специальный самолёт ВВС США — его бортовой номер SAM934, следует из данных сервиса FlightRadar.
Интерактивная карта показывает, что борт отправился из аэропорта Майами, сделал остановку в Хельсинки (примерно в 09:00 мск), а спустя некоторое время, около 11:30, пересёк границу воздушного пространства России.
По информации СМИ, в аэропорту прибывших американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера ожидает специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев.
Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил, что Уиткофф и Кушнер прилетят в Москву с предложением о завершении украинского конфликта, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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