Итоги переговоров Путина с Уиткоффом и Кушнером

Российский лидер Владимир Путин рассказал посланникам главы США Дональда Трампа Стивену Уиткоффу и Джареду Кушнеру о ситуации в зоне боевых действий, заявил помощник президента России Юрий Ушаков, сообщают «Ведомости».

Путин заявил, что Трамп продолжает попытки урегулировать конфликт на Украине

По его словам, глава государства также подтвердил намерение продолжать совместную с Вашингтоном работу по поиску политико-дипломатических способов выхода из конфликта на Украине. Целью визита было продолжение диалога по урегулированию кризиса. Путин публично оценил этот посреднический канал и роль американских переговорщиков, а также поблагодарил президента США за попытки урегулировать кризис вокруг Украины. Беседа продолжалась 3 часа 10 минут. Разговор проходил как в рабочем формате, так и в неформальной обстановке за обеденным столом.

Ушаков указал, что с российской стороны были оценки ситуации, складывающейся в ходе проведения спецоперации. Отмечены реальные успехи российской армии в продвижении в зоне боевых действий.

Кушнер и Уиткофф обещали использовать в ходе переговоров 6 сентября в Киеве полученные от президента России наблюдения и оценки. Ушаков отметил, что представители США «взяли на заметку» то, что Киев «перестал скрывать свою сущность, занявшись перезахоронением одного из самых главных нацистских преступников».

Также обсуждалась и экономическая тематика, в частности, возможные крупные российско-американские проекты. Это восьмой визит Уиткоффа и Кушнера в РФ.

Уиткофф поблагодарил Путина за трёхдневное прекращение огня по Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ
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