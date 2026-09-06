Итоги переговоров Путина с Уиткоффом и Кушнером

По его словам, глава государства также подтвердил намерение продолжать совместную с Вашингтоном работу по поиску политико-дипломатических способов выхода из конфликта на Украине. Целью визита было продолжение диалога по урегулированию кризиса. Путин публично оценил этот посреднический канал и роль американских переговорщиков, а также поблагодарил президента США за попытки урегулировать кризис вокруг Украины. Беседа продолжалась 3 часа 10 минут. Разговор проходил как в рабочем формате, так и в неформальной обстановке за обеденным столом.

Ушаков указал, что с российской стороны были оценки ситуации, складывающейся в ходе проведения спецоперации. Отмечены реальные успехи российской армии в продвижении в зоне боевых действий.

Кушнер и Уиткофф обещали использовать в ходе переговоров 6 сентября в Киеве полученные от президента России наблюдения и оценки. Ушаков отметил, что представители США «взяли на заметку» то, что Киев «перестал скрывать свою сущность, занявшись перезахоронением одного из самых главных нацистских преступников».

Также обсуждалась и экономическая тематика, в частности, возможные крупные российско-американские проекты. Это восьмой визит Уиткоффа и Кушнера в РФ.

Уиткофф поблагодарил Путина за трёхдневное прекращение огня по Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

