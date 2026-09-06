СМИ: Чиновник Минфина США посетил Россию с Уиткоффом и Кушнером

Заместитель главы Минфина США Джин Ланг, отвечающий за санкционную политику, посетил Москву вместе со спецпосланником президента Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, сообщает Axios.

Путин заявил, что Трамп продолжает попытки урегулировать конфликт на Украине

По данным портала Ланг присутствовал на встрече Уиткоффа и Кушнера со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым. При этом он не принимал участия в их встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Участие представителя Минфина США «свидетельствует о том, что в том числе обсуждались американские санкции против России», указал ресурс.

Путин во время встречи подтвердил настрой продолжать совместную с Вашингтоном работу по поиску политико-дипломатических способов выхода из конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС/Гавриил Григоров/пресс-служба пр
ТЕГИ:Владимир ПутинРоссияСША

Горячие новости

Все новости

партнеры