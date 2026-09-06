СМИ: Чиновник Минфина США посетил Россию с Уиткоффом и Кушнером
Заместитель главы Минфина США Джин Ланг, отвечающий за санкционную политику, посетил Москву вместе со спецпосланником президента Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, сообщает Axios.
По данным портала Ланг присутствовал на встрече Уиткоффа и Кушнера со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым. При этом он не принимал участия в их встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Участие представителя Минфина США «свидетельствует о том, что в том числе обсуждались американские санкции против России», указал ресурс.
Путин во время встречи подтвердил настрой продолжать совместную с Вашингтоном работу по поиску политико-дипломатических способов выхода из конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Россиянам могут разрешить ездить в КНР на личных автомобилях
- СМИ: Чиновник Минфина США посетил Россию с Уиткоффом и Кушнером
- Трамп из-за мигрантов назвал Испанию страной с нулевым контролем границ
- Россиянам напомнили о крайнем сроке оплаты ЖКУ за август
- Зеленский заявил, что Украина вслед за Россией будет соблюдать режим прекращения авиаударов
- Сечин передал привет западным нефтяникам на запуске проекта «Восток Ойл»
- Сын Байдена Хантер не исключил участия в выборах президента США
- КСИР заявил об ударе по военным кораблям США ракетами
- В России вырастут выплаты по больничным
- СМИ: на Украине могут действовать около двух тысяч кол-центров мошенников