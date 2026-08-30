Глава ЦРУ в Москве предложил саммит Путина, Трампа и Зеленского
Сам тайный визит Джона Рэтклиффа в российскую столицу состоялся 25 августа.
Западные СМИ сообщили, что глава ЦРУ Джон Рэтклифф во время визита в Москву якобы предложил провести трехстороннюю встречу лидеров России, США и Украины. В Кремле говорили, что переговоры с Рэтклиффом были связаны с контактами между спецслужбами. При этом некоторые политологи допустили, что российская и американская стороны на встрече обсуждали урегулирование украинского конфликта.
ТРЕХСТОРОННЯЯ ВСТРЕЧА
Портал Axios сообщил, что директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Рэтклифф во время тайного визита в Москву предложил провести трехстороннюю встречу с участием президента США Дональда Трампа, российского лидера Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского.
Один из собеседников рассказал изданию, что целью поездки Рэтклиффа в том числе была попытка выяснить, могут ли руководители российских спецслужб помочь убедить российскую сторону возобновить переговоры с Украиной при посредничестве с американцами. Это был первый случай, когда глава ЦРУ лично участвовал в дипломатических усилиях по поиску решения украинского конфликта.
Сам Рэтклифф положительно оценил роль директора ФСБ России Александра Бортникова в этом вопросе, пишет портал. Глава ЦРУ считает его конструктивным участником, способным помочь вернуть дипломатические контакты в рабочее русло.
Согласно информации источника, власти США уже оповестили Зеленского о предложении провести трехстороннюю встречу. Американские представители также сообщили киевскому главе о переговорах Рэтклиффа в Москве.
ВИЗИТ В МОСКВУ
Джон Рэтклифф прибыл в Москву 25 августа. Военно-транспортный Boeing C-17 Globemaster III ВВС США приземлился во Внуково после перелета с базы Эндрюс через Ригу. Позднее стало известно, что на борту находился директор ЦРУ. В тот же день самолет США покинул российскую столицу.
Глава СВР Сергей Нарышкин подтвердил переговоры с Рэтклиффом. Он назвал такие контакты «обычной практикой» для разведслужб разных стран, передает RT. По словам Нарышкина, это позволяют сохранять связь даже в нынешних условиях. Еще в январе 2025 года, сразу после назначения Рэтклиффа директором ЦРУ, глава Службы внешней разведки России говорил, что готов встретиться с американским коллегой, если Вашингтон проявит заинтересованность.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в комментарии газете The Washington Post 26 августа рассказал, что визит Рэтклиффа в Москву был связан с контактами между спецслужбами. При этом официальный представитель Кремля заверил, что встречи Путина и Рэтклиффа не было, пишут «Известия».
О ЧЕМ ГОВОРИЛИ?
Telegram-канал Mash писал, что во время визита директора ЦРУ в Москву стороны могли обсуждать обмен заключенными.
Согласно одной из версий, основная проблема в том, что американская сторона хочет обменять сразу всех своих граждан. В основном списке значатся шесть фамилий. В свою очередь российская сторона добивается освобождения пяти своих граждан.
При этом издание The Wall Street Journal писало, что визит Рэтклиффа может быть связан с информацией разведки о будущих планах Владимира Путина. Согласно разведданным, президент России может попробовать проверить на прочность НАТО.
Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко допустил, что версия западных СМИ о том, что Рэтклифф приезжал в Москву, чтобы предостеречь РФ от атак на страны НАТО, отчасти выглядит правдоподобно.
«ВС России системно бьют по объектам украинского ВПК, уничтожают промышленные площадки. Параллельно в странах Прибалтики, Финляндии и ряде других государств разворачиваются предприятия в интересах ВСУ. Если эта версия подтвердится, визит будет означать, что на Западе всерьез озаботились последствиями соучастия стран НАТО в террористических атаках Украины на Россию», - приводит его заявление «Взгляд».
По словам бывшей замглавы национальной разведки США Бетт Саннер, визит также мог быть связан «с перемирием в Иране и включением кого-то еще в переговоры».
«Обычно такие контакты происходят, когда договариваются об обмене заключенными или каких-то деликатных вопросах, связанных с деятельностью спецслужб. Также обсуждаются темы борьбы с международным терроризмом, экстремизмом, организованной преступностью и координации деятельности на тех направлениях, которые представляют взаимный интерес», - предположил в беседе с НСН член экспертного клуба «Дигория» Александр Акимов.
Однако украинские СМИ писали, что целью поездки в Москву могло быть обсуждение взаимного российского-украинского моратория на удары по энергетике и портам. Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с НСН подтвердил, что целью визита могло быть и общение с представителями российской переговорной группы по урегулированию конфликта на Украине.
«Конечно, Нарышкин — очевидный кандидат на переговоры с директором ЦРУ. Но нельзя исключать встречи Рэтклиффа с представителями нашей переговорной группы, которые проводили и проводят диалог с переговорщиками со стороны администрации Трампа по Украине — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Возможно, что с ними тоже обсуждались какие-то вопросы, связанные с Украиной. Рэтклифф — это человек, который создает России больше всего проблем на украинском направлении, потому что именно он занят предоставлением разведданных Киеву», - уточнил специалист.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что визиты в Москву Джона Рэтклиффа и секретаря Ватикана по международным делам Пола Ричарда Галлахера означают их желание поговорить с российской стороной, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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