Глава ЦРУ в Москве предложил саммит Путина, Трампа и Зеленского

Сам тайный визит Джона Рэтклиффа в российскую столицу состоялся 25 августа. 

Западные СМИ сообщили, что глава ЦРУ Джон Рэтклифф во время визита в Москву якобы предложил провести трехстороннюю встречу лидеров России, США и Украины. В Кремле говорили, что переговоры с Рэтклиффом были связаны с контактами между спецслужбами. При этом некоторые политологи допустили, что российская и американская стороны на встрече обсуждали урегулирование украинского конфликта.

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ТРЕХСТОРОННЯЯ ВСТРЕЧА

Портал Axios сообщил, что директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Рэтклифф во время тайного визита в Москву предложил провести трехстороннюю встречу с участием президента США Дональда Трампа, российского лидера Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского.

Один из собеседников рассказал изданию, что целью поездки Рэтклиффа в том числе была попытка выяснить, могут ли руководители российских спецслужб помочь убедить российскую сторону возобновить переговоры с Украиной при посредничестве с американцами. Это был первый случай, когда глава ЦРУ лично участвовал в дипломатических усилиях по поиску решения украинского конфликта.

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Сам Рэтклифф положительно оценил роль директора ФСБ России Александра Бортникова в этом вопросе, пишет портал. Глава ЦРУ считает его конструктивным участником, способным помочь вернуть дипломатические контакты в рабочее русло.

Согласно информации источника, власти США уже оповестили Зеленского о предложении провести трехстороннюю встречу. Американские представители также сообщили киевскому главе о переговорах Рэтклиффа в Москве.

ВИЗИТ В МОСКВУ

Джон Рэтклифф прибыл в Москву 25 августа. Военно-транспортный Boeing C-17 Globemaster III ВВС США приземлился во Внуково после перелета с базы Эндрюс через Ригу. Позднее стало известно, что на борту находился директор ЦРУ. В тот же день самолет США покинул российскую столицу.

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Глава СВР Сергей Нарышкин подтвердил переговоры с Рэтклиффом. Он назвал такие контакты «обычной практикой» для разведслужб разных стран, передает RT. По словам Нарышкина, это позволяют сохранять связь даже в нынешних условиях. Еще в январе 2025 года, сразу после назначения Рэтклиффа директором ЦРУ, глава Службы внешней разведки России говорил, что готов встретиться с американским коллегой, если Вашингтон проявит заинтересованность.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в комментарии газете The Washington Post 26 августа рассказал, что визит Рэтклиффа в Москву был связан с контактами между спецслужбами. При этом официальный представитель Кремля заверил, что встречи Путина и Рэтклиффа не было, пишут «Известия».

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О ЧЕМ ГОВОРИЛИ?

Telegram-канал Mash писал, что во время визита директора ЦРУ в Москву стороны могли обсуждать обмен заключенными.

Согласно одной из версий, основная проблема в том, что американская сторона хочет обменять сразу всех своих граждан. В основном списке значатся шесть фамилий. В свою очередь российская сторона добивается освобождения пяти своих граждан.

При этом издание The Wall Street Journal писало, что визит Рэтклиффа может быть связан с информацией разведки о будущих планах Владимира Путина. Согласно разведданным, президент России может попробовать проверить на прочность НАТО.

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Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко допустил, что версия западных СМИ о том, что Рэтклифф приезжал в Москву, чтобы предостеречь РФ от атак на страны НАТО, отчасти выглядит правдоподобно.

«ВС России системно бьют по объектам украинского ВПК, уничтожают промышленные площадки. Параллельно в странах Прибалтики, Финляндии и ряде других государств разворачиваются предприятия в интересах ВСУ. Если эта версия подтвердится, визит будет означать, что на Западе всерьез озаботились последствиями соучастия стран НАТО в террористических атаках Украины на Россию», - приводит его заявление «Взгляд».

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По словам бывшей замглавы национальной разведки США Бетт Саннер, визит также мог быть связан «с перемирием в Иране и включением кого-то еще в переговоры».

«Обычно такие контакты происходят, когда договариваются об обмене заключенными или каких-то деликатных вопросах, связанных с деятельностью спецслужб. Также обсуждаются темы борьбы с международным терроризмом, экстремизмом, организованной преступностью и координации деятельности на тех направлениях, которые представляют взаимный интерес», - предположил в беседе с НСН член экспертного клуба «Дигория» Александр Акимов.

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Однако украинские СМИ писали, что целью поездки в Москву могло быть обсуждение взаимного российского-украинского моратория на удары по энергетике и портам. Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с НСН подтвердил, что целью визита могло быть и общение с представителями российской переговорной группы по урегулированию конфликта на Украине.

«Конечно, Нарышкин — очевидный кандидат на переговоры с директором ЦРУ. Но нельзя исключать встречи Рэтклиффа с представителями нашей переговорной группы, которые проводили и проводят диалог с переговорщиками со стороны администрации Трампа по Украине — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Возможно, что с ними тоже обсуждались какие-то вопросы, связанные с Украиной. Рэтклифф — это человек, который создает России больше всего проблем на украинском направлении, потому что именно он занят предоставлением разведданных Киеву», - уточнил специалист.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что визиты в Москву Джона Рэтклиффа и секретаря Ватикана по международным делам Пола Ричарда Галлахера означают их желание поговорить с российской стороной, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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