Глава ЦРУ в Москве предложил саммит Путина, Трампа и Зеленского

ТРЕХСТОРОННЯЯ ВСТРЕЧА

Портал Axios сообщил, что директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Рэтклифф во время тайного визита в Москву предложил провести трехстороннюю встречу с участием президента США Дональда Трампа, российского лидера Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского.

Один из собеседников рассказал изданию, что целью поездки Рэтклиффа в том числе была попытка выяснить, могут ли руководители российских спецслужб помочь убедить российскую сторону возобновить переговоры с Украиной при посредничестве с американцами. Это был первый случай, когда глава ЦРУ лично участвовал в дипломатических усилиях по поиску решения украинского конфликта.