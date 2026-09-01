Призрак Анкориджа: США назвали условия переговоров с Россией
Встреча министров финансов не привела к значимым результатам, а Вашингтон выдвинул новые условия для Москвы.
Министр финансов России Антон Силуанов посетил американский город Ашвилл для участия в заседании саммита G20. Помимо общих обсуждений, у него была встреча с коллегой из США Скоттом Бессентом.
ЧТО ОБСУЖДАЛИ?
Министры обсуждали урегулирование конфликта на Украине и план президента США Дональда Трампа по достижению миру и экономическому росту. Участие Силуанова было личной инициативой последнего. Об этом сообщила заместитель министра финансов США по международным делам Эрин Браун. Ее слова приводит издание Politico. Она добавила, что встреча прошла продуктивно.
Сам глава американского государства также выразил надежду, что переговоры приведут к успеху. Он отметил, что такие поездки обеспечивают его успехи на международной арене, а также подчеркнул, что Америке нравится ладить со всеми.
Впрочем, Reuters утверждает, что двусторонний раунд закончился безрезультатно. По информации издания, Бессент в резкой форме отказался обсуждать темы для совместных действий и напомнил Силуанову, что никаких послаблений в санкциях и новых форм сотрудничества не будет, пока ведутся боевые действия.
В Министерстве финансов России отказались давать оценку прошедшей встрече. Ведомство сообщило, что были обсуждены вопросы взаимодействия по финансовому треку и в рамках G20. Это заявление приводит ТАСС.
ЧТО ДАЛЬШЕ?
Палата представителей конгресса США должна рассмотреть законопроект о масштабных санкциях против России и Ирана. Пакт предусматривает введение 500-процентных пошлин на весь импорт товаров из РФ, возможность установить 100-процентные тарифы на продукцию из стран, которые закупают российские нефть, газ и уран или помогают обходить санкции и усиление ограничений для российских банков и представителей власти. Отмена предусматривается только после подписания мирного соглашения с Украиной.
Впрочем, такие жесткие меры могут быть заблокированы американскими конгрессменами. Такой сценарий допускает издание Politico. Законопроект был принят в Сенате 7 августа, но после этого застрял на обсуждениях в Палате Представителей. К тому же, лидер демократов Хаким Джеффрис выразил опасения, что закон предоставит президенту Трампу «чрезмерные рычаги» для злоупотреблений пошлинами и санкциям.
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон также не дал четких обещаний по поводу вынесения документа на голосование, заявив лишь: «Посмотрим». Неясно также, будет ли Палата работать все четыре недели сентября, как планировалось. Об этом сообщает Bloomberg.
А БУДУТ ЛИ ПЕРЕГОВОРЫ?
Трехсторонняя встреча Дональда Трампа, главы Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина на данный момент не имеет смысла. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, такой саммит возможен исключительно для того, чтобы окончательно закрепить достигнутые договоренности. Ранее с таким предложением в Москву прилетал глава ЦРУ Джон Рэтклифф, сообщает The New York Times. Впрочем, в Кремле опровергли такие слухи, а глава МИД РФ Сергей Лавров ответил РБК, что этот визит связан с обычным желанием поговорить.
Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), в свою очередь, допустил, что уже в сентябре может состояться следующая встреча украинской и российской делегаций по вопросу урегулирования, пишут украинские СМИ. Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров оценил перспективы таких встреч.
«Идея простая, как угол дома. В Киеве считают, что осенью, когда Украина становится наиболее уязвимой, они могут инициировать некий переговорный процесс, чтобы минимизировать риски прохождения осенне-зимнего периода. В переговорный процесс они хотят включить два очень важных момента, которые волнуют Украину — это морское и энергетическое перемирие. Но что-то мне подсказывает, что этим планам не суждено сбыться, потому что, я думаю, что нынешняя эскалация — это еще не пик», — поделился он с НСН.
Песков добавил, что российская сторона по-прежнему открыта к прямому диалогу с украинским руководством для урегулирования текущего конфликта. Он подтвердил, что приглашение Зеленского в Москву в силе, если украинский президент захочет провести переговоры.
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