ЧТО ОБСУЖДАЛИ?



Министры обсуждали урегулирование конфликта на Украине и план президента США Дональда Трампа по достижению миру и экономическому росту. Участие Силуанова было личной инициативой последнего. Об этом сообщила заместитель министра финансов США по международным делам Эрин Браун. Ее слова приводит издание Politico. Она добавила, что встреча прошла продуктивно.



Сам глава американского государства также выразил надежду, что переговоры приведут к успеху. Он отметил, что такие поездки обеспечивают его успехи на международной арене, а также подчеркнул, что Америке нравится ладить со всеми.



Впрочем, Reuters утверждает, что двусторонний раунд закончился безрезультатно. По информации издания, Бессент в резкой форме отказался обсуждать темы для совместных действий и напомнил Силуанову, что никаких послаблений в санкциях и новых форм сотрудничества не будет, пока ведутся боевые действия.



В Министерстве финансов России отказались давать оценку прошедшей встрече. Ведомство сообщило, что были обсуждены вопросы взаимодействия по финансовому треку и в рамках G20. Это заявление приводит ТАСС.