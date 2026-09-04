Кремль открыт для «конструктивных предложений» со стороны США, однако прорывов в урегулировании конфликта на Украине по итогам очередного визита спецпосланников американского президента в Москву ждать не стоит. Об этом НСН заявил чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.

Спецпосланники президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер в ближайшее время посетят Москву, откуда 5–6 сентября отправятся в Киев, сообщает ТАСС со ссылкой на источники. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил сегодня на брифинге, что проинформирует о контактах с Уиткоффом и Кушнером, когда они состоятся. Он не исключил, что сторонам удастся выйти на траекторию мирного урегулирования на Украине, однако подчеркнул, что пока конкретных предпосылок для этого нет. По мнению Долгова, ожидать прорывов от предстоящего визита Уиткоффа и Кушнера в Москву не следует.

«Президент Путин во Владивостоке, отвечая на этот вопрос, отметил, что Трамп настроен в целом конструктивно, а Кремль открыт к любым конструктивным предложениям относительно посредничества. Но также он очень четко сказал о том, что решающая роль в возможном урегулировании принадлежит России и Украине. Договариваться в первую очередь будут Москва и Киев с учетом реалий на земле и тех условий, которые Россия сформулировала уже достаточно давно. Тем не менее, если от посредников будут поступать какие-то конструктивные идеи, мы будем их рассматривать. Не стоит ждать каких-то прорывов от одной поездки Уиткоффа и Кушнера. Это серьезные люди, разговор с ними и сверка часов будут полезны», — полагает дипломат.