Посол призвал не ждать прорыва по урегулированию на Украине
Очередной визит в Москву Уиткоффа и Кушнера полезен с точки зрения «сверки часов», но ни одна из сторон российско-украинского конфликта не готова к его завершению, заявил НСН посол РФ Константин Долгов.
Кремль открыт для «конструктивных предложений» со стороны США, однако прорывов в урегулировании конфликта на Украине по итогам очередного визита спецпосланников американского президента в Москву ждать не стоит. Об этом НСН заявил чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.
Спецпосланники президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер в ближайшее время посетят Москву, откуда 5–6 сентября отправятся в Киев, сообщает ТАСС со ссылкой на источники. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил сегодня на брифинге, что проинформирует о контактах с Уиткоффом и Кушнером, когда они состоятся. Он не исключил, что сторонам удастся выйти на траекторию мирного урегулирования на Украине, однако подчеркнул, что пока конкретных предпосылок для этого нет. По мнению Долгова, ожидать прорывов от предстоящего визита Уиткоффа и Кушнера в Москву не следует.
«Президент Путин во Владивостоке, отвечая на этот вопрос, отметил, что Трамп настроен в целом конструктивно, а Кремль открыт к любым конструктивным предложениям относительно посредничества. Но также он очень четко сказал о том, что решающая роль в возможном урегулировании принадлежит России и Украине. Договариваться в первую очередь будут Москва и Киев с учетом реалий на земле и тех условий, которые Россия сформулировала уже достаточно давно. Тем не менее, если от посредников будут поступать какие-то конструктивные идеи, мы будем их рассматривать. Не стоит ждать каких-то прорывов от одной поездки Уиткоффа и Кушнера. Это серьезные люди, разговор с ними и сверка часов будут полезны», — полагает дипломат.
Позиция России по условиям урегулирования конфликта с Украиной, озвученная президентом Владимиром Путиным два года назад в МИД, как напомнил Долгов, не изменилась.
«Заинтересованность в мирном урегулировании сохраняется. Но оно должно быть долгосрочным и надежным, полностью учитывающим наши интересы в сфере безопасности. Насколько возможно достичь этого сегодня, сказать трудно. Пока мы видим, что Киев продолжает террористические действия, пытаясь оказать давление на нас и на администрацию Трампа. Эти действия заставляют нас усиливать военное давление на Украину», — сказал российский посол.
На данный момент стороны конфликта по-прежнему далеки от его завершения, и ситуация продолжает усугубляться.
«Инициатива на фронте сейчас у нас. Наше давление будет сказываться, а удары будут иметь все более ощутимый эффект. Украина, в свою очередь, пытается обострить ситуацию. У нее есть в этом деле верные помощники в виде Мерца, Макрона и англичан. Определенные ресурсы у Киева еще есть, хотя мы и уничтожаем значительную часть европейской помощи. Есть у нее и часть еще не мобилизованного мужского населения. Поэтому эту войну на уничтожение страны власти Украины будут продолжать. Пока до окончания конфликта еще далеко», — считает Долгов.
Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров рассказал НСН, чего хочет Киев от переговоров с Москвой.
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