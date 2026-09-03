«Террористам — возмездие»: Как Россия ответит на угрозы своему воздушному пространству
Росавиация уже заявила, что документ Владимира Зеленского о фактическом закрытии неба над РФ не имеет силы и выпустила свой, а в ICAO после угроз лидера Украины призвали не допустить рисков для гражданской авиации.
Росавиация отреагировала на нелегитимный украинский NOTAM (специальное уведомление для авиационного персонала) о якобы небезопасности воздушного пространства России. В ведомстве отметили, что таким образом авиавласти Украины поддержали террористическую риторику своего нелегитимного лидера Владимира Зеленского.
В ответ на это ведомство распространила собственный NOTAM, в котором говорится, что все опубликованные Украиной документы относительно воздушного пространства РФ не имеют законной силы, а также нарушают нормы Конвенции о международной гражданской авиации.
Напомним, что ранее глава Украины фактически пригрозил закрыть небо на Россией для иностранных авиакомпаний и указал, что летать там будет «небезопасно».
МЕЖДУНАРОДНАЯ РЕАКЦИЯ
Международная организация гражданской авиации (ICAO) в свою очередь, не оставила без внимания террористические угрозы властей Украины и призвала государства взять на себя более строгие обязательства по защите гражданских воздушных судов от любых рисков, которые возникают в зонах конфликтов. Об этом сказано в обращении, опубликованном на сайте ведомства.
В заявлении указано, что гражданские суда сегодня могут оказаться под перекрестным огнем или стать мишенью, а то, что в отрасли могут менять маршруты полетов, «не устраняет фундаментальную угрозу безопасности». В организации также подчеркнули, что опасность для гражданских самолетов растет по всему миру и напомнили об оружии высокой дальности, беспилотниках, средствах РЭБ, а также ПВО.
Обеспокоены словами главы Украины и в ООН. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик после вопроса журналиста отметил, что организацию беспокоит «расширение этого конфликта» и призвал не допустить ущерба гражданскому населению и инфраструктуре.
Заявления Зеленского застали российского лидера на саммите ШОС в Бишкеке. Там президент России Владимир Путин заявил, что это «заявка на государственный терроризм» и подчеркнул, что Россия найдет, чем ответить, в случае трагедий. Позднее президент также ответил, почему Москва не наносит удары по военно-политическому руководству Украины.
«Мы исходим из того, что нам нужны какие-то люди. Действительно, если они поймут, что они хотят решать вопросы мирным путем, а не просто за 40 дней уничтожать нашу экономику и ставить Россию на колени... Какие-то там нам переговорщики нужны», — заявил президент РФ.
При этом посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник усмотрел в угрозах Зеленского координированный с Западом план с целью оказать давление на Москву, пишут «Известия».
«Я думаю, что это скоординированные действия. Зеленскому, скорее всего, спущено указание действовать в этих рамках, чтобы оказать максимальное давление на Россию. То есть, по сути дела, то, что делает Зеленский, …. Это уже и есть военное преступление» — заявил он.
Напомним, что слова Зеленского об угрозе гражданской авиации прозвучали почти сразу после обвинений Германии в адрес России из-за инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Так, 4 августа на территории аэропорта Лейпциг был найден БПЛА со взрывчаткой рядом с украинским военно-транспортным самолетом. То есть, фактически, украинский лидер воспользовался резким обострением напряженности между Москвой и Берлином. В частности, Германия уже решила закрыть генконсульство в Бонне до 18 сентября, а также заявила о закрытии Русского дома в Берлине.
Примечательно, что Европа буквально объединилась вокруг этих обвинений: в связи с инцидентом российских послов, помимо Германии, вызвали также Нидерланды, Франция, Бельгия, Финляндия и Португалия.
ЧЕМ ОТВЕТИТ РОССИЯ
Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил НСН, что России нужно перекрыть все пути снабжения ВСУ со стороны западных стран, а не соревноваться с Киевом в количестве БПЛА. При этом он подчеркнул, что Украина не сможет осуществить свои угрозы.
«Украина долго не может вообще ничего делать, их снабжает Запад…Что нужно сделать? Во-первых, усиливать нашу противовоздушную оборону. Нам не нужно соревноваться, у кого больше беспилотников, нам нужно эффективно их уничтожать, а также завоевать господство в воздухе на тех направлениях, где мы собираемся наступать», — отметил он.
По его словам, ключевую роль сыграет перекрытие западных поставок на Украину.
«Во-вторых, нужно все пути снабжения ракетами и БПЛА, которые идут с Запада на Украину, перекрыть. Это и порты, и железнодорожные станции, и мосты, и тоннели», — уточнил он.
Помимо прочего, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев после инцидента в Лейпциге и обвинений Германии заявил, что Германия заслуживает прямого удара по всем немецким производствам военной техники для киевского режима и «по некоторым иным местам в Берлине». Об этом он написал на платформе «Макс». Что касается угроз Зеленского гражданским самолетам, то Медведев подчеркнул, что это «заявка бандеровского режима на государственный терроризм», а террористам отвечают возмездием, а не ведут с ними переговоров.
Тем временем Минобороны России 2 сентября отчиталось об уничтожении 238 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами РФ. Так, беспилотники были перехвачены над Курской, Белгородской, Брянской, Орловской, Тамбовской, Рязанской, Калужской, Воронежской, Липецкой, Тульской, Владимирской, Смоленской и Ростовской областями, а также над Московским регионом и Республикой Крым.
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