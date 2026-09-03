Росавиация отреагировала на нелегитимный украинский NOTAM (специальное уведомление для авиационного персонала) о якобы небезопасности воздушного пространства России. В ведомстве отметили, что таким образом авиавласти Украины поддержали террористическую риторику своего нелегитимного лидера Владимира Зеленского.

В ответ на это ведомство распространила собственный NOTAM, в котором говорится, что все опубликованные Украиной документы относительно воздушного пространства РФ не имеют законной силы, а также нарушают нормы Конвенции о международной гражданской авиации.

Напомним, что ранее глава Украины фактически пригрозил закрыть небо на Россией для иностранных авиакомпаний и указал, что летать там будет «небезопасно».

МЕЖДУНАРОДНАЯ РЕАКЦИЯ

Международная организация гражданской авиации (ICAO) в свою очередь, не оставила без внимания террористические угрозы властей Украины и призвала государства взять на себя более строгие обязательства по защите гражданских воздушных судов от любых рисков, которые возникают в зонах конфликтов. Об этом сказано в обращении, опубликованном на сайте ведомства.

В заявлении указано, что гражданские суда сегодня могут оказаться под перекрестным огнем или стать мишенью, а то, что в отрасли могут менять маршруты полетов, «не устраняет фундаментальную угрозу безопасности». В организации также подчеркнули, что опасность для гражданских самолетов растет по всему миру и напомнили об оружии высокой дальности, беспилотниках, средствах РЭБ, а также ПВО.