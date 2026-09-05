Путин заявил, что Трамп продолжает попытки урегулировать конфликт на Украине

Глава государства сообщил, что намерен донести до американских представителей позицию Москвы по текущей ситуации.

По словам Путина, в ходе переговоров планируется рассмотреть все ключевые вопросы, касающиеся урегулирования российско‑украинского конфликта.

Спецпосланники президента США прилетели в Москву сегодня, 5 сентября. По словам политологов, они обсудят с российской стороной возможности решения украинского конфликта. Американские переговорщики сначала прибыли именно в Москву, и только потом посетят Киев, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

