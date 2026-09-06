Зеленский заявил, что Украина вслед за Россией будет соблюдать режим прекращения авиаударов
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в Telegram, что Киев вслед за Россией будет «соблюдать режим прекращения авиаударов по городам, задействованным в мирном процессе».
По его словам, ограничение будет действовать вплоть до понедельника включительно. Зеленский указал, что связывался со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, которые посетили Москву.
Украина ожидает Уиткоффа и Кушнера в Киеве 6 сентября.
Уиткофф поблагодарил президента России Владимира Путина за трёхдневное прекращение огня по Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Трамп из-за мигрантов назвал Испанию страной с нулевым контролем границ
- Россиянам напомнили о крайнем сроке оплаты ЖКУ за август
- Зеленский заявил, что Украина вслед за Россией будет соблюдать режим прекращения авиаударов
- Сечин передал привет западным нефтяникам на запуске проекта «Восток Ойл»
- Сын Байдена Хантер не исключил участия в выборах президента США
- КСИР заявил об ударе по военным кораблям США ракетами
- В России вырастут выплаты по больничным
- СМИ: на Украине могут действовать около двух тысяч кол-центров мошенников
- Пентагон: США могут ударить по всем нефтяным танкерам Ирана
- СМИ: Европа не сможет долго противостоять России в случае конфликта