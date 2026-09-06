Зеленский заявил, что Украина вслед за Россией будет соблюдать режим прекращения авиаударов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в Telegram, что Киев вслед за Россией будет «соблюдать режим прекращения авиаударов по городам, задействованным в мирном процессе».

Итоги переговоров Путина с Уиткоффом и Кушнером

По его словам, ограничение будет действовать вплоть до понедельника включительно. Зеленский указал, что связывался со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, которые посетили Москву.

Украина ожидает Уиткоффа и Кушнера в Киеве 6 сентября.

Уиткофф поблагодарил президента России Владимира Путина за трёхдневное прекращение огня по Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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