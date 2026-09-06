В ОП призвали учить студентов думать без применения нейросетей

По ее словам, учащиеся должны думать без применения нейросетей. Голышенкова считает, что вместо запрета новых технологий, нужно научить их использованию. Она указала, что технологическое развитие у студентов идет постоянно, поэтому отлучать их от нейросетей нельзя, но надо учить молодых людей думать.

Отмечается, что новые задачи для студентов должны быть связаны с творческим подходом, а не просто компиляцией знаний и упаковки их в те или иные логичные ответы.

Классическое преподавание может видоизменяться в соответствии с духом времени и развитием технологий, однако место для живого общения в образовании всегда должно оставаться, заявил НСН профессор МГИМО Борис Мартынов.

