В ОП призвали учить студентов думать без применения нейросетей
Российским студентам надо ставить задачи, которые можно решить только самим, сообщила ТАСС председатель комиссии Общественной палаты по просвещению, воспитанию и защите исторической памяти Ольга Голышенкова.
По ее словам, учащиеся должны думать без применения нейросетей. Голышенкова считает, что вместо запрета новых технологий, нужно научить их использованию. Она указала, что технологическое развитие у студентов идет постоянно, поэтому отлучать их от нейросетей нельзя, но надо учить молодых людей думать.
Отмечается, что новые задачи для студентов должны быть связаны с творческим подходом, а не просто компиляцией знаний и упаковки их в те или иные логичные ответы.
Классическое преподавание может видоизменяться в соответствии с духом времени и развитием технологий, однако место для живого общения в образовании всегда должно оставаться, заявил НСН профессор МГИМО Борис Мартынов.
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