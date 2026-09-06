Россиянам могут разрешить ездить в КНР на личных автомобилях
Министерство транспорта России согласовывает с китайскими властями проект двустороннего соглашения о возможности пересечении границы россиянами на личных автомобилях, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Андрея Никитина.
Речь идет о транспортных средствах до восьми мест. Ожидается, что для этого будут использоваться пункты пропуска «Забайкальск», «Староцурухайтуйский», «Пограничный», «Краскино», «Кани-Курган». Переходы к этому готовы.
В настоящее время обсуждается срок действия водительских прав. Никитин отметил, что необходимо определить период, в течение которого российские водители смогут управлять автомобилем в Китае, а китайские - в РФ.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова к постоянному безвизу с Китаем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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