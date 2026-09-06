Россиянам могут разрешить ездить в КНР на личных автомобилях

Речь идет о транспортных средствах до восьми мест. Ожидается, что для этого будут использоваться пункты пропуска «Забайкальск», «Староцурухайтуйский», «Пограничный», «Краскино», «Кани-Курган». Переходы к этому готовы.

В настоящее время обсуждается срок действия водительских прав. Никитин отметил, что необходимо определить период, в течение которого российские водители смогут управлять автомобилем в Китае, а китайские - в РФ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова к постоянному безвизу с Китаем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

