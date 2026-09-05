Путин начал переговоры со спецпосланниками президента США

Перед стартом обсуждения российский президент обменялся с гостями рукопожатиями. Переговоры ведутся в Представительском кабинете главы государства — он находится в Сенатском дворце на территории Кремля.

Делегация из США прибыла в Москву: борт приземлился в аэропорту Внуково в 12:52 по московскому времени. Встречал американцев руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев. Далее кортеж проследовал к резиденции посла Соединённых Штатов в России.

По словам президента США Дональда Трампа, миссия Уиткоффа и Кушнера — доставить в Москву инициативы, направленные на урегулирование ситуации на Украине. После московских консультаций американские спецпосланники планируют поездку в Киев, где им предстоит провести встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

