Трамп из-за мигрантов назвал Испанию страной с нулевым контролем границ
Американский лидер Дональд Трамп заявил в Truth Social, что миграционный кризис в Испании вызывает у него сожаление.
По его словам, испанские власти совершенно не контролируют границы страны. «Очень печально то, что происходит в Испании, стране с нулевым контролем над своими границами», – заявил президент США.
Правые силы выжмут из ситуации с беженцами в Сеуте все, чтобы набрать очки к выборам и потопить правительство Педро Санчеса. Об этом НСН рассказала старший научный сотрудник Отдела европейских политических исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Екатерина Черкасова.
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