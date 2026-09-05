Рябков призвал США учитывать реалии на земле в урегулировании на Украине

Администрация США в вопросе урегулирования на Украине должна учитывать реалии на земле. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в беседе с ТАСС.

Дипломат прокомментировал возможный визит в Москву спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа и зятя лидера США Джареда Кушнера. Рябков задался вопросом, насколько Вашингтон готов вложиться в поиски реального решения кризиса, учитывающего нынешние реалии на земле.

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«Не только первопричины, о которых мы говорим постоянно, но и ту ситуацию, которая меняется постоянно и меняется не в пользу Киева», — указал замминистра.

По словам дипломата, ситуация в ходе саммита на Аляске и после него оставила множество вопросов, насколько США «готовы держаться здравых рамок и не поддаваться конъюнктуре», в том числе влиянию противников мирного урегулирования.

Ранее СМИ сообщили, что Уиткофф и Кушнер посетят Москву и Киев 5-6 сентября.

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ФОТО: ТАСС / Артем Геодакян
ТЕГИ:СШАУкраинаМИД РФСергей Рябков

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