Рябков призвал США учитывать реалии на земле в урегулировании на Украине
Администрация США в вопросе урегулирования на Украине должна учитывать реалии на земле. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в беседе с ТАСС.
Дипломат прокомментировал возможный визит в Москву спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа и зятя лидера США Джареда Кушнера. Рябков задался вопросом, насколько Вашингтон готов вложиться в поиски реального решения кризиса, учитывающего нынешние реалии на земле.
«Не только первопричины, о которых мы говорим постоянно, но и ту ситуацию, которая меняется постоянно и меняется не в пользу Киева», — указал замминистра.
По словам дипломата, ситуация в ходе саммита на Аляске и после него оставила множество вопросов, насколько США «готовы держаться здравых рамок и не поддаваться конъюнктуре», в том числе влиянию противников мирного урегулирования.
Ранее СМИ сообщили, что Уиткофф и Кушнер посетят Москву и Киев 5-6 сентября.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Над территорией России сбили 53 беспилотника ВСУ
- В АКОРТ назвали преждевременными разговоры о возвращении Zara в Россию
- Рябков призвал США учитывать реалии на земле в урегулировании на Украине
- Россиянка Калинская впервые вышла в четвертый круг US Open
- У россиян в приложениях банков начали появляться кошельки для цифровых рублей
- Вблизи Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,4
- Глава Минтранса рассказал о проработке открытия новых маршрутов в дружественные страны
- СМИ: Латвия и Литва хотят остановить транзит зерна из России
- При взрыве на военном объекте в Боливии погибли два человека, 59 пострадали
- США не будут давать гражданство по рождению детям иностранных дипломатов